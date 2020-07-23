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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574820190.html
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний пока сохраняется в Московской области, следует из... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

19:19 23.07.2020 (обновлено: 19:22 23.07.2020)
20744
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Медицинский работник в регистратуре поликлиники . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний пока сохраняется в Московской области, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещённого на сайте регионального правительства.
"Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания..., в периоды: с 15 июня по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 13 июля по 26 июля, с 27 июля по 9 августа", - говорится в тексте постановления.
ВДНХ, Москва
Вчера, 16:09Распространение нового коронавируса
Собянин опроверг сообщения о введении ограничений в Москве
Режим самоизоляции нужно соблюдать по месту проживания или в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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