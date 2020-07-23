В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний пока сохраняется в Режим самоизоляции из-за коронавируса для людей старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний пока сохраняется в Московской области , следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , размещённого на сайте регионального правительства.

"Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания..., в периоды: с 15 июня по 28 июня, с 29 июня по 12 июля, с 13 июля по 26 июля, с 27 июля по 9 августа", - говорится в тексте постановления.

Режим самоизоляции нужно соблюдать по месту проживания или в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.