Путин пошутил из-за оговорки главы "Газпром нефти"

Ранее Путин заявил, что на модернизацию Московского нефтеперерабатывающего завода готовы выделить около 350 миллиардов рублей до 2025 года. После этого Дюков оговорился и случайно занизил объем инвестиций до 250 миллиардов.

"Решили добавить сотенку"

Путин обратил на это внимание и задался вопросом, почему возникла ошибка.

"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?" — спросил глава государства.

В ответ Дюков заверил президента, что речь идет именно об этой сумме. Он отметил, что в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.

Беседа произошла на открытии комплекса "Евро+" на МНПЗ. По словам Путина, с вводом комплекса "Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80%.

Он также отметил, что на предприятии построили не только новые комплексы, но и современные очистные сооружения, налажен мониторинг качества воздуха, что задает новый экологический стандарт и улучшает качество жизни людей.

"Один из лучших в мире"

Путин подчеркнул, что важнейшая задача и для правительства, и для регионов - создать условия, чтобы такие индустриальные проекты продвигались по всей стране, были выгодны бизнесу и инвесторам и вели к созданию рабочих мест.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что завод станет одним из самых лучших в Европе и мире, а самое главное - экологически чистым.