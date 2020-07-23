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Путин пошутил из-за оговорки главы "Газпром нефти"
Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым за оговорку в сто миллиардов долларов. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:37
александр дюков
газпром нефть
сергей собянин
владимир путин
экономика
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Путин главе "Газпром нефти": "Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку"?
Пресс-служба Кремля опубликовала видео, как президент Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым. Ранее глава государства в режиме видеосвязи дал команду о запуске комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Во время своего выступления президент отметил, что в проект планируют вложить порядка 350 миллиардов рублей до 2025 года.
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александр дюков, газпром нефть, сергей собянин, владимир путин, экономика

Путин пошутил из-за оговорки главы "Газпром нефти"

19:07 23.07.2020 (обновлено: 19:37 23.07.2020)
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МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым за оговорку в сто миллиардов долларов.
Ранее Путин заявил, что на модернизацию Московского нефтеперерабатывающего завода готовы выделить около 350 миллиардов рублей до 2025 года. После этого Дюков оговорился и случайно занизил объем инвестиций до 250 миллиардов.

"Решили добавить сотенку"

Путин обратил на это внимание и задался вопросом, почему возникла ошибка.
"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?" — спросил глава государства.
В ответ Дюков заверил президента, что речь идет именно об этой сумме. Он отметил, что в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.
Беседа произошла на открытии комплекса "Евро+" на МНПЗ. По словам Путина, с вводом комплекса "Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80%.
Он также отметил, что на предприятии построили не только новые комплексы, но и современные очистные сооружения, налажен мониторинг качества воздуха, что задает новый экологический стандарт и улучшает качество жизни людей.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в церемонии запуска в эксплуатацию на Московском нефтеперерабатывающем заводе
Вчера, 11:04
Путин призвал активнее продвигать индустриальные проекты по всей стране

"Один из лучших в мире"

Путин подчеркнул, что важнейшая задача и для правительства, и для регионов - создать условия, чтобы такие индустриальные проекты продвигались по всей стране, были выгодны бизнесу и инвесторам и вели к созданию рабочих мест.
В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что завод станет одним из самых лучших в Европе и мире, а самое главное - экологически чистым.
Он отметил, что завод играет огромную роль в качественных поставках на московский топливный рынок. По его словам, ежедневно сотни тысяч москвичей заправляются качественным бензином, который производится на этом заводе, летают самолеты, которые заправлены авиакеросином, который здесь производится.
Московский НПЗ
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11520225
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Александр ДюковГазпром нефтьСергей СобянинВладимир ПутинЭкономика
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