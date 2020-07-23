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Путин пошутил из-за оговорки главы "Газпром нефти"
Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым за оговорку в сто миллиардов долларов. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:07
2020-07-23T19:37
александр дюков
газпром нефть
сергей собянин
владимир путин
экономика
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Путин главе "Газпром нефти": "Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку"?
Пресс-служба Кремля опубликовала видео, как президент Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Ранее глава государства в режиме видеосвязи дал команду о запуске комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Во время своего выступления президент отметил, что в проект планируют вложить порядка 350 миллиардов рублей до 2025 года.
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александр дюков, газпром нефть, сергей собянин, владимир путин, экономика
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Владимир Путин
пошутил над главой "Газпром нефти
" Александром Дюковым
за оговорку в сто миллиардов долларов.
Ранее Путин заявил, что на модернизацию Московского нефтеперерабатывающего завода готовы выделить около 350 миллиардов рублей до 2025 года. После этого Дюков оговорился и случайно занизил объем инвестиций до 250 миллиардов.
"Решили добавить сотенку"
Путин обратил на это внимание и задался вопросом, почему возникла ошибка.
"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?" — спросил глава государства.
В ответ Дюков заверил президента, что речь идет именно об этой сумме. Он отметил, что в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.
Беседа произошла на открытии комплекса "Евро+" на МНПЗ. По словам Путина, с вводом комплекса "Евро+" уровень модернизации завода достигнет 80%.
Он также отметил, что на предприятии построили не только новые комплексы, но и современные очистные сооружения, налажен мониторинг качества воздуха, что задает новый экологический стандарт и улучшает качество жизни людей.
"Один из лучших в мире"
Путин подчеркнул, что важнейшая задача и для правительства, и для регионов - создать условия, чтобы такие индустриальные проекты продвигались по всей стране, были выгодны бизнесу и инвесторам и вели к созданию рабочих мест.
В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин
заявил, что завод станет одним из самых лучших в Европе
и мире, а самое главное - экологически чистым.
Он отметил, что завод играет огромную роль в качественных поставках на московский топливный рынок. По его словам, ежедневно сотни тысяч москвичей заправляются качественным бензином, который производится на этом заводе, летают самолеты, которые заправлены авиакеросином, который здесь производится.