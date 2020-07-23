Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574819610.html
УК "Промсвязь" запускает новый продукт для массовых инвесторов
Управляющая компания "Промсвязь" запускает стратегии доверительного управления "Консервативная" и "Перспективная" в рамках индивидуального инвестиционного счета РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:07
промсвязьбанк
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/41/1511024197_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_46e81a1d1f71d82ce38188c64f141b78.jpg
https://ria.ru/20200721/1574661395.html
https://ria.ru/20200713/1574290463.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151102/41/1511024197_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_46e81a1d1f71d82ce38188c64f141b78.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151102/41/1511024197_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e9c175d907c7caf76a6f8ab7d5af7822.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151102/41/1511024197_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_50ca165533d0360a69c9a9c052bebd9d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
промсвязьбанк, экономика

УК "Промсвязь" запускает новый продукт для массовых инвесторов

19:07 23.07.2020
207
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Управляющая компания "Промсвязь" запускает стратегии доверительного управления "Консервативная" и "Перспективная" в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
Предложение ориентировано на массовых инвесторов, которые не обладают достаточным опытом работы на рынке ценных бумаг, но стремятся получить потенциально более высокий по сравнению с депозитом доход (по данным Банка России, средняя ставка депозита десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, составляет 4,55%). При открытии ИИС клиенту достаточно инвестировать от 10 тысяч рублей для того, чтобы получить сбалансированный инвестиционный портфель, состоящий из различных активов, и экспертизу профессиональных доверительных управляющих.
Обе стратегии предполагают диверсификацию вложений по открытым паевым инвестфондам (ПИФам) под управлением УК "Промсвязь". Доходность фондов компании за 3 года составила от 14,79% до 87,48%*.
Стратегия "Консервативная" подойдет инвесторам, которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска. Стратегия "Перспективная" рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно-агрессивном уровне риска. В зависимости от ситуации на рынке и новостей эмитентов, управляющие ребалансируют портфель стратегии, меняя соотношение того или иного ПИФа.
Использование ИИС позволяет инвесторам увеличить возможный доход от инвестирования за счет налоговых стимулов от государства. В рамках обеих стратегий инвестор может выбрать подходящий ему тип вычета: вычет на взнос, который позволяет получать налоговый вычет ежегодно в размере 13% от суммы, размещенной на ИИС (до 52 тыс. рублей ежегодно), или вычет на доход, освобождающий от налога сумму дохода, полученного при инвестировании внесенных на ИИС денежных средств за весь период ведения счета.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
21 июля, 16:34
ПСБ собрал около 2,5 тысячи заявок на конкурс по поддержке МСП
Заключить договор на открытие ИИС ДУ можно в личном кабинете на сайте УК "Промсвязь" и в части отделений ПСБ в крупных городах. В ближайшие месяцы продукт будет доступен для 2,5 млн клиентов ПСБ в мобильном приложении, а также во всей сети отделений банка.
"Мы видим запрос на простой и доступный инвестиционный инструмент, что стало особенно актуально на фоне снижения процентных ставок по депозитам. ИИС ДУ позволяет инвесторам даже с небольшими суммами сбалансированно подойти к инвестициям, зарабатывая на росте бизнеса крупнейших российских компаний и используя налоговые преференции от государства. До конца года мы планируем запустить еще несколько готовых решений в рамках индивидуальных инвестиционных счетов, чтобы расширить выбор инструментов под различные цели и финансовые возможности клиентов", – заявил управляющий директор УК "Промсвязь" Павел Васильев.
ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" — управляющая компания, предоставляющая частным и корпоративным клиентам из России и стран СНГ широкий спектр инвестиционных услуг. Компания предлагает уникальные на рынке стратегии доверительного управления частным капиталом, инвестиции в недвижимость, а также линейку открытых паевых инвестиционных фондов. УК является 100% дочерней компанией государственного ПАО "Промсвязьбанк" - опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФКЦБ России, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года, выдана ФСФР России.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
13 июля, 17:32
ПСБ и Минобороны России оценили уровень финграмотности военнослужащих
*Доходность фондов за 3 года на 30.06.2020:
Правила доверительного управления: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Акции, зарегистрированы ФСФР России № 0336-76034510 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций", зарегистрированы ФСФР России № 0337-76034438 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Облигации", зарегистрированы ФСФР России № 0335-76034355 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный", зарегистрированы ФСФР России № 2004-94173468 от 09.12.2010. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации", зарегистрированы ФСФР России № 1966-94169047 от 09.11.2010. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Золото", зарегистрированы ФСФР России № 2449 от 20.09.2012. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего", зарегистрированы ФСФР России № 0256-74114854 от 10.09.2004. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта", зарегистрированы ФСФР России № 2654 от 29.08.2013. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения", зарегистрированы ФСФР России № 0257-74113429 от 10.09.2004.
Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
000000
Обсудить 0
ПромсвязьбанкЭкономика
Рекомендуем
Элеватор
В Пензенской области запустят элеватор за 600 миллионов рублей
Корзина с красными яблоками
В Липецкой области начался сбор яблок
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Россия и США намерены развивать торгово-экономическое взаимодействие
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Татарстана предложил создать первую в России бондовую зону
Московский полиграфический институт. Опытная факультетская типография выпускает очередной номер газеты
Московский государственный университет печати
Логотип энергетической компании Газпром
Газпром передал дочерней компании долю в операторе "Северного потока"
Статуи Фемиды
Суд утвердил мировое соглашение в споре Фонда кино с Enjoy Movies
Путин главе Газпром нефти: Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку?
Путин пошутил из-за оговорки главы "Газпром нефти"
Алексей Дюмин предлагает создать институт добросовестного экспортера
Алексей Дюмин предлагает создать институт "добросовестного экспортера"
Руки в наручниках
В Хабаровске осудили участника нападения на инкассаторов в 2006 году
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении проекты о регуляторной гильотине
Вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер
The Rolling Stones выпустили песню 1974 года, записанную с Джимми Пейджем
Мэр Портленда Тед Уилер во время акции протеста
В Портленде силовики применили газ против мэра
Константин Богомолов
Биография Константина Богомолова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния