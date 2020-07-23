УК "Промсвязь" запускает новый продукт для массовых инвесторов

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Управляющая компания "Промсвязь" запускает стратегии доверительного управления "Консервативная" и "Перспективная" в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

Предложение ориентировано на массовых инвесторов, которые не обладают достаточным опытом работы на рынке ценных бумаг, но стремятся получить потенциально более высокий по сравнению с депозитом доход (по данным Банка России, средняя ставка депозита десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, составляет 4,55%). При открытии ИИС клиенту достаточно инвестировать от 10 тысяч рублей для того, чтобы получить сбалансированный инвестиционный портфель, состоящий из различных активов, и экспертизу профессиональных доверительных управляющих.

Обе стратегии предполагают диверсификацию вложений по открытым паевым инвестфондам (ПИФам) под управлением УК "Промсвязь". Доходность фондов компании за 3 года составила от 14,79% до 87,48%*.

Стратегия "Консервативная" подойдет инвесторам, которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска. Стратегия "Перспективная" рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно-агрессивном уровне риска. В зависимости от ситуации на рынке и новостей эмитентов, управляющие ребалансируют портфель стратегии, меняя соотношение того или иного ПИФа.

Использование ИИС позволяет инвесторам увеличить возможный доход от инвестирования за счет налоговых стимулов от государства. В рамках обеих стратегий инвестор может выбрать подходящий ему тип вычета: вычет на взнос, который позволяет получать налоговый вычет ежегодно в размере 13% от суммы, размещенной на ИИС (до 52 тыс. рублей ежегодно), или вычет на доход, освобождающий от налога сумму дохода, полученного при инвестировании внесенных на ИИС денежных средств за весь период ведения счета.

Заключить договор на открытие ИИС ДУ можно в личном кабинете на сайте УК "Промсвязь" и в части отделений ПСБ в крупных городах. В ближайшие месяцы продукт будет доступен для 2,5 млн клиентов ПСБ в мобильном приложении, а также во всей сети отделений банка.

"Мы видим запрос на простой и доступный инвестиционный инструмент, что стало особенно актуально на фоне снижения процентных ставок по депозитам. ИИС ДУ позволяет инвесторам даже с небольшими суммами сбалансированно подойти к инвестициям, зарабатывая на росте бизнеса крупнейших российских компаний и используя налоговые преференции от государства. До конца года мы планируем запустить еще несколько готовых решений в рамках индивидуальных инвестиционных счетов, чтобы расширить выбор инструментов под различные цели и финансовые возможности клиентов", – заявил управляющий директор УК "Промсвязь" Павел Васильев.

ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" — управляющая компания, предоставляющая частным и корпоративным клиентам из России и стран СНГ широкий спектр инвестиционных услуг. Компания предлагает уникальные на рынке стратегии доверительного управления частным капиталом, инвестиции в недвижимость, а также линейку открытых паевых инвестиционных фондов. УК является 100% дочерней компанией государственного ПАО " Промсвязьбанк " - опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" осуществляет инвестиционную деятельность на основании следующих лицензий: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 года, выдана ФКЦБ России, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007 года, выдана ФСФР России.

Правила доверительного управления: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Акции, зарегистрированы ФСФР России № 0336-76034510 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Фонд смешанных инвестиций", зарегистрированы ФСФР России № 0337-76034438 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Облигации", зарегистрированы ФСФР России № 0335-76034355 от 23.03.2005. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Оборонный", зарегистрированы ФСФР России № 2004-94173468 от 09.12.2010. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Еврооблигации", зарегистрированы ФСФР России № 1966-94169047 от 09.11.2010. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Золото", зарегистрированы ФСФР России № 2449 от 20.09.2012. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Информационные технологии будущего", зарегистрированы ФСФР России № 0256-74114854 от 10.09.2004. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Мировая индустрия спорта", зарегистрированы ФСФР России № 2654 от 29.08.2013. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ПРОМСВЯЗЬ – Перспективные вложения", зарегистрированы ФСФР России № 0257-74113429 от 10.09.2004.