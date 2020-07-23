Захарова прокомментировала доклад о вмешательстве России в дела Британии

"Его суть - она никакая. Это доклад ни о чем. Это какой-то абсолютно пустой выхлоп, потому что он изобилует обвинениями, но при этом не предоставляет никаких фактов. Стиль - хорошо известен: никаких доказательств, никаких конкретных фактов, ничего не приводится. Все это задается в тональности highly likely, или "почти точно", или теперь новая находка: "95 процентов уверенности", - заявила Захарова на своем брифинге.