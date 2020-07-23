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Захарова прокомментировала доклад о вмешательстве России в дела Британии
Доклад британских парламентариев о якобы имевшем место вмешательстве России во внутриполитические процессы не имеет никаких доказательств и конкретных фактов,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:02
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
великобритания
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, в мире

Захарова прокомментировала доклад о вмешательстве России в дела Британии

19:02 23.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Доклад британских парламентариев о якобы имевшем место вмешательстве России во внутриполитические процессы не имеет никаких доказательств и конкретных фактов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Его суть - она никакая. Это доклад ни о чем. Это какой-то абсолютно пустой выхлоп, потому что он изобилует обвинениями, но при этом не предоставляет никаких фактов. Стиль - хорошо известен: никаких доказательств, никаких конкретных фактов, ничего не приводится. Все это задается в тональности highly likely, или "почти точно", или теперь новая находка: "95 процентов уверенности", - заявила Захарова на своем брифинге.
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Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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