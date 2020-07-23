В Воронежской области продлили режим самоизоляции

ВОРОНЕЖ, 23 июл — РИА Новости. Власти Власти Воронежской области продлили до особого распоряжения введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, при этом отменили обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, сообщает областное правительство.

В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры были продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. В результате режим самоизоляции продлили до 14 июня включительно, потом он продлевался несколько раз, последняя дата — до 26 июля.

"С 27 июля отменяется обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет. Работодателям рекомендовали для этой категории работников, а также для лиц, имеющих заболевания из группы риска, предусмотреть удаленную работу или ввести посменный график. Режим общей самоизоляции продлевается до особого указания", — говорится в сообщении.

Кроме того, в области разрешается посещать профессиональные спортивные соревнования на стадионах при их заполненности не более десяти процентов от общей вместимости, с соблюдением дистанции и всех других мер безопасности. С 23 июля фитнес-центрам и спортивным объектам разрешено работать при единовременной загрузке не более 50% от их пропускной способности (ранее было разрешено заполнение не более 25%). Также можно проводить физкультурные и спортивные мероприятия без привлечения зрителей, в частности соревнования ГТО.

В Воронежской области зарегистрированы 10 436 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 9 943 пациента, умерли 88.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться, и 21 июля регистрируется менее 100 новых случаев заболевания за сутки.