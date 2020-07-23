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Распространение нового коронавируса
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Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T21:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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Непонятная фраза в сми - "..За получающими прививку от коронавируса будут следить, в том числе и с применением электронных приложений." Вот тут хотелось-бы поподробнее, если у сайта есть возможности.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

19:05 23.07.2020 (обновлено: 21:56 23.07.2020)
34366
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Мы сейчас смотрим, по каким категориям", — отметил он.
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В первую очередь препарат предложат медицинским работникам и тем, кто чаще других сталкивается с инфицированными COVID-19 людьми.
При этом Мурашко не уточнил, когда планируется начать более массовую вакцинацию.
Накануне министр заявил, что выпускать препарат будут в особых условиях — параллельно будут собирать данные об его эффективности и безопасности. Регистрацию он может получить уже в первой декаде августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Непонятная фраза в сми - "..За получающими прививку от коронавируса будут следить, в том числе и с применением электронных приложений." Вот тут хотелось-бы поподробнее, если у сайта есть возможности.
23 июля, 22:15
Тамара Абрамова
1610102
из группы риска- начните с депутатов элита общества России Сохраним для потомков!
23 июля, 21:12
Олег Жайворонок
1500004
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