Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска

Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Вакцинацию россиян из групп риска от Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко

"Мы сейчас смотрим, по каким категориям", — отметил он.

В первую очередь препарат предложат медицинским работникам и тем, кто чаще других сталкивается с инфицированными COVID-19 людьми.

При этом Мурашко не уточнил, когда планируется начать более массовую вакцинацию.

Накануне министр заявил, что выпускать препарат будут в особых условиях — параллельно будут собирать данные об его эффективности и безопасности. Регистрацию он может получить уже в первой декаде августа.