https://ria.ru/20200723/1574819015.html
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:05
2020-07-23T21:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200723/1574793679.html
Тамара Абрамова
Непонятная фраза в сми - "..За получающими прививку от коронавируса будут следить, в том числе и с применением электронных приложений." Вот тут хотелось-бы поподробнее, если у сайта есть возможности.
20
Олег Жайворонок
из группы риска- начните с депутатов элита общества России Сохраним для потомков!
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, общество