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Талибан будет готов к межафганским переговорам после обмена пленными
Радикальное движение "Талибан" готово отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама (Ид аль-Адха) и по окончании праздника начать... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:53
афганистан
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талибан
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афганистан, катар, талибан, сша, в мире

Талибан будет готов к межафганским переговорам после обмена пленными

18:53 23.07.2020
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© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / File
КАБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" готово отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама (Ид аль-Адха) и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен, заявил представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.
"Исламский эмират (самоназвание "Талибана" - ред.) готов отпустить всех оставшихся заключенных другой стороны до вечера Ид аль-Адха при условии, что они отпустят всех заключенных из нашего списка, переданного им. Эмират готов начать межафганские переговоры немедленно после Ид аль-Адха в случае, если процесс освобождения пленных будет завершен", - написал Шахин в Twitter.
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21 июля, 14:42
Талибы заявили об освобождении 82 пленных афганских солдат
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. На прошлой неделе стало известно, что правительство Афганистана освободило из тюрем уже 4199 пленных талибов. В свою очередь "Талибан" требует от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году он приходится на 31 июля. На праздник принято приносить в жертву баранов, быков или верблюдов. Как отмечают муфтии, Курбан-байрам олицетворяет собой поклонение, которое мусульмане совершают с помощью своего имущества, и позволяет через пожертвования проявить свою щедрость, благочестие и набожность.
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АфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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