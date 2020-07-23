Талибан будет готов к межафганским переговорам после обмена пленными

КАБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Радикальное движение " Радикальное движение " Талибан " готово отпустить всех оставшихся афганских пленных до вечера Курбан-байрама (Ид аль-Адха) и по окончании праздника начать межафганские переговоры, если обмен заключенными будет завершен, заявил представитель политофиса движения в Катаре Сухейль Шахин.

"Исламский эмират (самоназвание "Талибана" - ред.) готов отпустить всех оставшихся заключенных другой стороны до вечера Ид аль-Адха при условии, что они отпустят всех заключенных из нашего списка, переданного им. Эмират готов начать межафганские переговоры немедленно после Ид аль-Адха в случае, если процесс освобождения пленных будет завершен", - написал Шахин в Twitter.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. На прошлой неделе стало известно, что правительство Афганистана освободило из тюрем уже 4199 пленных талибов. В свою очередь "Талибан" требует от афганских властей освободить пять тысяч пленных на основе соглашения с США.