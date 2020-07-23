Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Вашингтон осуждает насилие против журналистов, заявили РИА Новости в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать нападение полицейских на сотрудников Первого канала в Портленде.
"США привержены защите безопасности работников прессы и будут расследовать и добиваться ответственности в тех случаях, когда кого-либо, включая представителей правоохранительных органов, будут обоснованно обвинять в нарушении закона", — сказал представитель ведомства.
В Госдепе также отметили, что журналисты не должны подвергаться угрозам или физическому насилию лишь за то, что делают свою работу.
Ранее полицейские напали на работников Первого канала, которые освещали протесты в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами "Пресса". Заместитель генерального директора телеканала Кирилл Клейменов рассказал РИА Новости, что россияне избежали серьезных травм, однако аппаратура пострадала.
Посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста. Глава дипмиссии Анатолий Антонов назвал произошедшее возмутительным. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также пообещала обратиться в ООН.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. В мае корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, освещавшему протесты в Миннеаполисе, брызнули в лицо перцовым спреем. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Спустя несколько дней в продюсера Sputnik Николь Руссел несколько раз выстрелили резиновыми пулями у Белого дома в Вашингтоне.
Полиция действовала целенаправленно. Тургиев и Руссел, например, четко представились журналистами. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отмечал, что все эти случаи должны быть расследованы. В МИД сочли поведение американских силовиков проявлением необоснованной жестокости.