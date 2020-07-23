Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала

"США привержены защите безопасности работников прессы и будут расследовать и добиваться ответственности в тех случаях, когда кого-либо, включая представителей правоохранительных органов, будут обоснованно обвинять в нарушении закона", — сказал представитель ведомства.

В Госдепе также отметили, что журналисты не должны подвергаться угрозам или физическому насилию лишь за то, что делают свою работу.