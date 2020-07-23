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Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Вашингтон осуждает насилие против журналистов, заявили РИА Новости в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать нападение полицейских на сотрудников... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:57
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США осуждает насилие против журналистов (имеется ввиду - американских журналистов). США выступают за свободу работы прессы (естественно, американской прессы. Госдеп США выражает сожаление, что журналисты других стран неправильно понимают принципы работы американской демократии.
65
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574812978_0:119:3110:1868_1400x0_80_0_0_0300f8c95ba350ead9f2552a13a3e3f8.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
государственный департамент сша, анатолий антонов, портленд, сша, в мире

Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала

18:51 23.07.2020 (обновлено: 19:57 23.07.2020)
14568
© РИА Новости / Абдула Хаваджа / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
© РИА Новости / Абдула Хаваджа
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Вашингтон осуждает насилие против журналистов, заявили РИА Новости в Госдепартаменте в ответ на просьбу прокомментировать нападение полицейских на сотрудников Первого канала в Портленде.
"США привержены защите безопасности работников прессы и будут расследовать и добиваться ответственности в тех случаях, когда кого-либо, включая представителей правоохранительных органов, будут обоснованно обвинять в нарушении закона", — сказал представитель ведомства.
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В Госдепе также отметили, что журналисты не должны подвергаться угрозам или физическому насилию лишь за то, что делают свою работу.
Ранее полицейские напали на работников Первого канала, которые освещали протесты в Портленде. Они снимали репортаж о беспорядках, оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами "Пресса". Заместитель генерального директора телеканала Кирилл Клейменов рассказал РИА Новости, что россияне избежали серьезных травм, однако аппаратура пострадала.
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Посольство России в США направило в Госдеп ноту протеста. Глава дипмиссии Анатолий Антонов назвал произошедшее возмутительным. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также пообещала обратиться в ООН.
Это не первый случай, когда от действий американских полицейских страдают журналисты. В мае корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву, освещавшему протесты в Миннеаполисе, брызнули в лицо перцовым спреем. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Спустя несколько дней в продюсера Sputnik Николь Руссел несколько раз выстрелили резиновыми пулями у Белого дома в Вашингтоне.
Полиция действовала целенаправленно. Тургиев и Руссел, например, четко представились журналистами. Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отмечал, что все эти случаи должны быть расследованы. В МИД сочли поведение американских силовиков проявлением необоснованной жестокости.
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
6 июня, 04:16
В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
7393681909
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Государственный департамент СШААнатолий АнтоновПортлендСШАВ мире
Популярные комментарии
США осуждает насилие против журналистов (имеется ввиду - американских журналистов). США выступают за свободу работы прессы (естественно, американской прессы. Госдеп США выражает сожаление, что журналисты других стран неправильно понимают принципы работы американской демократии.
23 июля, 19:14
sizif8
5380004
Ответ в стиле персонажа в "Стражах Галактики" - Я есть Грут ))
23 июля, 19:19
Ярослав Погодин
45130002
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