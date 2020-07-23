Саратовские ЗАГСы возобновят проведение торжественных бракосочетаний

САРАТОВ, 23 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Саратовской области с четверга сняло введенный из-за угрозы распространения коронавируса запрет на проведение торжественной регистрации брака в присутствии гостей, говорится в постановлении за подписью вице-губернатора Александра Стрелюхина.

Власти региона с 3 апреля поручили перенести регистрацию браков на даты после 1 июня, а в исключительных случаях регистрировать браки только в присутствии молодоженов, не допуская приглашенных. С 9 июня власти возобновили торжественные регистрации браков, но только в присутствии самих молодоженов и работника ЗАГСа, произносящего торжественную речь.

"До снятия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции… обеспечить по желанию заявителей проведение церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке с соблюдением следующих условий: ограничение численности лиц, участвующих в мероприятии, включая работников органов ЗАГС, фотографов, видеографов и иных лиц, обеспечивающих проведение мероприятия, исходя из расчета один человек на 4 квадратных метра помещения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все присутствующие в ЗАГСе обязаны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски и перчатки. Управлению ЗАГС правительства области поручено временно ограничить личный прием граждан и рекомендовать жителям обращаться по предварительной записи или в письменной форме.

Как поясняет официальный Telegram-канал оперштаба области "Стопкоронавирус_Саратовская область", точное количество гостей, которое может принять участие в торжественной церемонии бракосочетания, в каждом отделе ЗАГС рассчитывается исходя из площади зала торжеств.

"Во Дворце бракосочетаний, а также в отделах ЗАГС по Заводскому и Ленинскому районам (Саратова) на регистрации брака допускается присутствие до 15 человек с учетом молодоженов и сотрудников ЗАГС; в отделе ЗАГС по Энгельсскому району - до 20 человек; в Октябрьском отделе ЗАГС по г Саратову - не более 10 человек; в Балаковском отделе ЗАГС — до восьми человек", - говорится в сообщении.

Всего в Саратовской области лабораторно подтвержден 8631 случай заражения коронавирусом, умерло 54 пациента, выздоровело 5057.