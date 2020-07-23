Салагай призвал студентов воспринимать пандемию как часть медобразования

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай призвал студентов-медиков воспринимать ситуацию с пандемией коронавируса как часть своего образования.
На молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" ему задали вопрос о том, что будет дальше с медицинским образованием, с практикой и очным обучением.
"С медицинским образованием все совершенно точно будет хорошо. Не сомневайтесь. И воспринимайте всю эту ситуацию с пандемией коронавируса как тоже часть своего медицинского образования, и тогда все сразу становится на свои места", - сказал Салагай.
Он отметил, что в медицинском образовании есть разные блоки: очная и заочная части, непосредственное и удаленное общение с пациентом. "Все это дает вам важные навыки и важные знания", - добавил замминистра.
Салагай также поблагодарил волонтеров-медиков за их помощь в период пандемии.