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Салагай призвал студентов воспринимать пандемию как часть медобразования
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай призвал студентов-медиков воспринимать ситуацию с пандемией коронавируса как часть своего образования. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:47
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коронавирус covid-19, олег салагай, общество

Салагай призвал студентов воспринимать пандемию как часть медобразования

18:47 23.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинОлег Салагай
Олег Салагай
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай призвал студентов-медиков воспринимать ситуацию с пандемией коронавируса как часть своего образования.
На молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" ему задали вопрос о том, что будет дальше с медицинским образованием, с практикой и очным обучением.
"С медицинским образованием все совершенно точно будет хорошо. Не сомневайтесь. И воспринимайте всю эту ситуацию с пандемией коронавируса как тоже часть своего медицинского образования, и тогда все сразу становится на свои места", - сказал Салагай.
Он отметил, что в медицинском образовании есть разные блоки: очная и заочная части, непосредственное и удаленное общение с пациентом. "Все это дает вам важные навыки и важные знания", - добавил замминистра.
Салагай также поблагодарил волонтеров-медиков за их помощь в период пандемии.
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
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