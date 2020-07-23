Замглавы Минздрава передаст в Минпросвещения вопрос о ЕГЭ по химии

"ЕГЭ все-таки это та часть, которая находится еще на территории школы, а не на территории мединститута. Но я со своей стороны просто действительно готов передать ваш вопрос коллегам в министерстве просвещения, в министерстве образования и обратить на это их внимание. Я убежден, что они действительно это услышат и какой-то ответ вам дадут", - сказал Салагай и пожелал всем поступающим в медицинские вузы успехов.