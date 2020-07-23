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Замглавы Минздрава передаст в Минпросвещения вопрос о ЕГЭ по химии
Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай пообещал передать в министерство просвещения вопросы о ЕГЭ по химии. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:45
единый государственный экзамен (егэ)
олег салагай
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общество
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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единый государственный экзамен (егэ), олег салагай, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Замглавы Минздрава передаст в Минпросвещения вопрос о ЕГЭ по химии

18:45 23.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай пообещал передать в министерство просвещения вопросы о ЕГЭ по химии.
На молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" ему задали вопрос о ЕГЭ по химии 2020 года. Один из участников форума спросил у замминистра, что делать с повышением, как ему кажется, сложности экзамена, и посетовал, что абитуриенты этого года могут оказаться в менее выгодном положении, конкурируя с теми, кто сдавал ЕГЭ в прошлом году или будет сдавать в будущем.
"ЕГЭ все-таки это та часть, которая находится еще на территории школы, а не на территории мединститута. Но я со своей стороны просто действительно готов передать ваш вопрос коллегам в министерстве просвещения, в министерстве образования и обратить на это их внимание. Я убежден, что они действительно это услышат и какой-то ответ вам дадут", - сказал Салагай и пожелал всем поступающим в медицинские вузы успехов.
ЕГЭ по химии прошел в России 16 июля. В тот же день на платформе change.org стали появляться петиции с требованиями изменить критерии оценивания и снизить проходной балл по ЕГЭ по химии для выпускников этого года, поскольку полученные на экзамене задания якобы не соответствовали уровню заданий, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений, оказались сложнее представленных демоверсий.
В некоторых петициях результаты экзамена предлагают признать недействительными. Число петиций продолжает увеличиваться: если 17 июля их было пять, то на текущий момент – более десятка. В Рособрнадзоре заявили, что задания ЕГЭ по химии соответствовали школьному курсу и что обсуждать результаты экзамена необходимо после их получения.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Олег СалагайФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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