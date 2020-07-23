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Рязанская область
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Рязанская область получит около 50 миллионов рублей на помощь безработным
Рязанская область получит дополнительно из резервного фонда правительства РФ почти 50 миллионов рублей на социальные выплаты оставшимся без работы гражданам,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:41
рязанская область
рязанская область
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рязанская область

Рязанская область получит около 50 миллионов рублей на помощь безработным

18:41 23.07.2020
21
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Рязань и Рязанский кремль. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Рязанская область получит дополнительно из резервного фонда правительства РФ почти 50 миллионов рублей на социальные выплаты оставшимся без работы гражданам, сообщает в четверг облправительство.
Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде одобрила 23 июля предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств из резервного фонда правительства России на поддержку безработных граждан.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"На социальные выплаты безработным гражданам рязанский регион дополнительно получит почти 49 миллионов 722 тысячи рублей. Тем самым будет обеспечено выполнение государственных обязательств по тем важным направлениям, которые обозначены президентом страны. Поддержка людей, которые особенно в ней нуждаются, является одной из первоочередных задач", - приводит облправительство слова председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, который является сопредседателем данной Комиссии.
По словам Макарова, субвенции оперативно будут направлены в бюджет региона. Как отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов, выделенные деньги помогут поддержать жителей региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.
"Такая помощь федерального центра крайне важна для региона. Благодаря оперативным решениям и тесному взаимодействию область в полном объеме выполнит обязательства по данным социальным выплатам, а значит люди, которые остро нуждаются в помощи государства, будут ей обеспечены", - отметил Любимов.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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