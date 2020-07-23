Рязанская область получит около 50 миллионов рублей на помощь безработным

РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Рязанская область получит дополнительно из резервного фонда правительства РФ почти 50 миллионов рублей на социальные выплаты оставшимся без работы гражданам, сообщает в четверг облправительство.

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде одобрила 23 июля предложение о выделении Рязанской области дополнительных средств из резервного фонда правительства России на поддержку безработных граждан.

"На социальные выплаты безработным гражданам рязанский регион дополнительно получит почти 49 миллионов 722 тысячи рублей. Тем самым будет обеспечено выполнение государственных обязательств по тем важным направлениям, которые обозначены президентом страны. Поддержка людей, которые особенно в ней нуждаются, является одной из первоочередных задач", - приводит облправительство слова председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, который является сопредседателем данной Комиссии.

По словам Макарова, субвенции оперативно будут направлены в бюджет региона. Как отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов , выделенные деньги помогут поддержать жителей региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции.