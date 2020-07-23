Инициативы Поморья войдут в стратегию развития Арктики

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июл – РИА Новости. Инициативы Поморья войдут в Стратегию развития Арктической зоны РФ, сообщает пресс-служба правительства Инициативы Поморья войдут в Стратегию развития Арктической зоны РФ, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области

Об этом врио губернатора Поморья Александр Цыбульский договорился на встрече в Москве с главой министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.

В частности, речь шла о комплексном развитии городской среды Архангельска, создании федерального центра арктической медицины на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ), развитии Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) и работе системы преференций для предпринимателей в Арктической зоне РФ.

По словам Козлова, министерство поддерживает все инициативы, которые исходят от региона. В частности, это касается создания центра арктической медицины. Мероприятие уже включено в проект Стратегии развития Арктической зоны на период до 2035 года, отметил министр.

Цель федерального медицинского центра, который предлагают создать на базе СГМУ, – повышение продолжительности жизни в Арктике и снижение смертности населения.

Участники встречи договорились о том, что в августе министр посетит область, где уже на месте можно будет предметно обсудить программу развития центра. СГМУ – единственный медицинский университет в Арктической зоне России, в котором обучается более десяти тысяч студентов и слушателей, отмечается в сообщении.

Что касается САФУ, программа развития вуза в целом одобрена и включена в проект новой редакции госпрограммы развития Арктики, которую готовит Минвостокразвития, говорится в сообщении пресс-службы. Программа предусматривает множество пунктов, где ключевым является целевой набор. То есть набирать студентов будут на те специальности, которые требуются в Арктической зоне.

В Архангельской области 17 августа начнет работать центр развития человеческого капитала. Возглавит центр финалист конкурса "Команда Арктики". Задача центра – создание системы профориентации школьников и студентов для последующего трудоустройства (стажировки) на предприятиях области.