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Инициативы Поморья войдут в стратегию развития Арктики
Инициативы Поморья войдут в Стратегию развития Арктической зоны РФ, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:39
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архангельская область, общество

Инициативы Поморья войдут в стратегию развития Арктики

18:39 23.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 23 июл – РИА Новости. Инициативы Поморья войдут в Стратегию развития Арктической зоны РФ, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Об этом врио губернатора Поморья Александр Цыбульский договорился на встрече в Москве с главой министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым.
В частности, речь шла о комплексном развитии городской среды Архангельска, создании федерального центра арктической медицины на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ), развитии Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) и работе системы преференций для предпринимателей в Арктической зоне РФ.
По словам Козлова, министерство поддерживает все инициативы, которые исходят от региона. В частности, это касается создания центра арктической медицины. Мероприятие уже включено в проект Стратегии развития Арктической зоны на период до 2035 года, отметил министр.
Цель федерального медицинского центра, который предлагают создать на базе СГМУ, – повышение продолжительности жизни в Арктике и снижение смертности населения.
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Участники встречи договорились о том, что в августе министр посетит область, где уже на месте можно будет предметно обсудить программу развития центра. СГМУ – единственный медицинский университет в Арктической зоне России, в котором обучается более десяти тысяч студентов и слушателей, отмечается в сообщении.
Что касается САФУ, программа развития вуза в целом одобрена и включена в проект новой редакции госпрограммы развития Арктики, которую готовит Минвостокразвития, говорится в сообщении пресс-службы. Программа предусматривает множество пунктов, где ключевым является целевой набор. То есть набирать студентов будут на те специальности, которые требуются в Арктической зоне.
В Архангельской области 17 августа начнет работать центр развития человеческого капитала. Возглавит центр финалист конкурса "Команда Арктики". Задача центра – создание системы профориентации школьников и студентов для последующего трудоустройства (стажировки) на предприятиях области.
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"Встреча прошла очень плодотворно. Мы получили подтверждение практической поддержки проектов со стороны федерального правительства – главным образом, это включение в проект Стратегии развития Арктической зоны мероприятий по созданию двух федеральных научных центров на базе САФУ и СГМУ. В августе ждем прибытия в регион руководства министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, чтобы предметно обсудить дальнейшие шаги по реализации совместных программ и проектов", – цитирует пресс-служба главу Поморья.
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