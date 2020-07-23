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Ученые нашли антитела к коронавирусу у собак и кошек
Итальянские ученые проанализировали образцы, взятые у 1,4 тысячи кошек и собак, и обнаружили у некоторых из них антитела к коронавирусу нового типа, сообщается... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:54
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, открытия - риа наука, в мире

Ученые нашли антитела к коронавирусу у собак и кошек

18:38 23.07.2020 (обновлено: 23:54 23.07.2020)
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CC0 / StockSnap / Кошка и собакаКошка и собака
Кошка и собака
CC0 / StockSnap / Кошка и собака
Кошка и собака. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Итальянские ученые проанализировали образцы, взятые у 1,4 тысячи кошек и собак, и обнаружили у некоторых из них антитела к коронавирусу нового типа, сообщается в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv.
В общей сложности были исследованы образцы 915 собак и 505 кошек, собранные в период с марта по май в различных регионах Италии, преимущественно в Ломбардии. Отмечается, что ПЦР-тесты на SARS-CoV-2 всех 1420 животных оказались отрицательными. При этом серологические исследования выявили антитела у 13 собак (3,35%) и шести кошек (3,95%). Наибольшее число питомцев с антителами было выявлено среди тех, чьи хозяева переболели COVID-19, — 12,8% и 4,5% соответственно.
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"Мы выявили у животных уровень серопозитивности, сравнимый с обнаруженным у людей в рамках выборочного исследования в тот же период времени в странах Европы. Это подразумевает, что заражение среди домашних животных не является чем-то необычным", — говорится в исследовании. При этом отмечается, что в данный момент "отсутствуют убедительные доказательства того, что инфицированные питомцы играют значительную роль в передаче SARS-CoV-2 людям".
Отмечается, что явная связь между случаями инфицирования у хозяев и наличием антител у питомцев была установлена только среди собак. По мнению ученых, это противоречит проводившимся ранее экспериментальным исследованиям, согласно которым собаки менее подвержены заражению.
Согласно выводам ученых, отсутствие на момент проведения исследования положительных тестов на SARS-CoV-2 среди животных свидетельствует о том, что собаки и кошки могут являться переносчиками вируса в течение относительно непродолжительного времени.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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