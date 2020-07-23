Ученые нашли антитела к коронавирусу у собак и кошек

"Мы выявили у животных уровень серопозитивности, сравнимый с обнаруженным у людей в рамках выборочного исследования в тот же период времени в странах Европы. Это подразумевает, что заражение среди домашних животных не является чем-то необычным", — говорится в исследовании. При этом отмечается, что в данный момент "отсутствуют убедительные доказательства того, что инфицированные питомцы играют значительную роль в передаче SARS-CoV-2 людям".