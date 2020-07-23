Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574818062.html
Представители Белоруссии и ЕС обсудили президентские выборы в республике
Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко обсудил в Брюсселе со специальным представителем Евросоюза по правам человека Эймоном Гилмором... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:42
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574736100_0:96:3158:1872_1400x0_80_0_0_6afb76dff07d64efb224f36bbb077580.jpg
https://ria.ru/20200707/1574004589.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574736100_0:96:3158:1872_1400x0_80_0_0_6afb76dff07d64efb224f36bbb077580.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574736100_205:0:2936:2048_1400x0_80_0_0_18d38b2def108634716c806fbebf68e5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574736100_546:0:2594:2048_1400x0_80_0_0_57df3f75478423a5ca726a154be45bd3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, белоруссия, в мире

Представители Белоруссии и ЕС обсудили президентские выборы в республике

18:37 23.07.2020 (обновлено: 18:42 23.07.2020)
692
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Минске
Предвыборная агитация в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко обсудил в Брюсселе со специальным представителем Евросоюза по правам человека Эймоном Гилмором ход президентской кампании в республике, сообщила в четверг пресс-служба белорусского МИД.
По ее информации, 23-24 июля проходит рабочий визит белорусского заместителя министра иностранных дел в Брюсселе.
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
"Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства встретился со специальным представителем ЕС по правам человека Эймоном Гилмором. В центре внимания беседы стал ход президентской кампании в Республике Беларусь (выборы главы государства назначены на 9 августа – ред.). Подтверждена обоюдная заинтересованность в продолжении контактов в сфере прав человека, в том числе в целях обсуждения проблемных вопросов", - отмечается в сообщении.
Также во время своего визита Кравченко принял участие во внеочередной координационной встрече Белоруссия – ЕС в качестве главы белорусской делегации. Делегацию Евросоюза возглавил исполняющий обязанности управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь.
"В ходе заседания координационной встречи обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений Беларуси и ЕС, участие нашей страны в Восточном партнерстве, сотрудничество в сфере ядерной безопасности, вопросы прав человека, в том числе в контексте текущей избирательной кампании в Беларуси, а также выделение Евросоюзом помощи Беларуси на преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции", - проинформировали в пресс-службе.
090013
Обсудить 0
ЕвросоюзБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя попросил США ответить на сообщения о подготовке боевиков в Сирии
Кошка и собака
Ученые нашли антитела к коронавирусу у собак и кошек
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Пляж Рэббит бич на острове Лампедуза близ Сицилии
Центр приема мигрантов на Лампедузе переполнен в десять раз, пишут СМИ
Вид на Землю с борта МКС
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Талибан будет готов к межафганским переговорам после обмена пленными
Церемония регистрации брака в ЗАГС
Саратовские ЗАГСы возобновят проведение торжественных бракосочетаний
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала доклад о вмешательстве России в дела Британии
Узбекистан
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса
Автомобили сотрудников украинской полиции
В Харькове мужчина с палкой ограбил отделение почты
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила отношения России с Литвой
Укус комара
Ученые нашли причины агрессии комаров
Поезд Евростар
В Европе планируют создать сеть ультраскоростных железных дорог
Прогулочный катер у Набережной Кутузова в Санкт-Петербурге
Турбизнес просит снять ограничительные меры с туротрасли Санкт-Петербурга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния