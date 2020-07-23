Представители Белоруссии и ЕС обсудили президентские выборы в республике

По ее информации, 23-24 июля проходит рабочий визит белорусского заместителя министра иностранных дел в Брюсселе.

Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?

Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?

Также во время своего визита Кравченко принял участие во внеочередной координационной встрече Белоруссия – ЕС в качестве главы белорусской делегации. Делегацию Евросоюза возглавил исполняющий обязанности управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь.