Небензя попросил США ответить на сообщения о подготовке боевиков в Сирии

По его словам, ситуация на северо-востоке Сирии усугубляется рядом опасных факторов - интенсификацией деятельности запрещенной в России террористической организации ИГ, включая атаки против курдов, незаконным присутствием США, протестами местного населения против курдской администрации, ухудшающейся гуманитарной ситуацией в лагерях внутренне перемещенных лиц.

"Мы обеспокоены сообщениями о бунтах в тюрьмах, побегах террористов, или, еще хуже, их освобождении", - сказал постпред.

"Мы еще раз призываем обратить внимание на ответственность оккупирующих сил. Совершающие побеги террористы пополняют так называемые спящие ячейки и рассеиваются по Ближнему Востоку", - заявил Небензя.

"Мы также видели сообщения о том, что на северо-востоке Сирии строится специальное здание для проведения судов над боевиками, в том числе над иностранными террористами-боевиками. Мы хотели бы услышать от представителей США, которые контролируют эту зону, на основе законодательства какой страны и как в целом эти суды будут проводиться", - добавил российский постпред.