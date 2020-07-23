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Небензя попросил США ответить на сообщения о подготовке боевиков в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США в Совете Безопасности прокомментировать сообщения о подготовке американцами боевиков на северо-востоке Сирии. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:37
эт-танф
василий небензя
совет безопасности оон
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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эт-танф, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, сша, в мире

Небензя попросил США ответить на сообщения о подготовке боевиков в Сирии

18:37 23.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 23 июл - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США в Совете Безопасности прокомментировать сообщения о подготовке американцами боевиков на северо-востоке Сирии.
"Мы вновь получаем информацию о том, что США тренируют и снабжают оружием экстремистов в районе Эт-Танф. Ряд боевиков сбежали оттуда и рассказали, что участвовали в нападениях на правительственные силы после прохождения подготовки у американских инструкторов. Мы хотели бы услышать комментарии и насчет этой информации", - сказал Небензя, обращаясь в ходе заседания СБ ООН к американской стороне.
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По его словам, ситуация на северо-востоке Сирии усугубляется рядом опасных факторов - интенсификацией деятельности запрещенной в России террористической организации ИГ, включая атаки против курдов, незаконным присутствием США, протестами местного населения против курдской администрации, ухудшающейся гуманитарной ситуацией в лагерях внутренне перемещенных лиц.
"Мы обеспокоены сообщениями о бунтах в тюрьмах, побегах террористов, или, еще хуже, их освобождении", - сказал постпред.
"Мы еще раз призываем обратить внимание на ответственность оккупирующих сил. Совершающие побеги террористы пополняют так называемые спящие ячейки и рассеиваются по Ближнему Востоку", - заявил Небензя.
"Мы также видели сообщения о том, что на северо-востоке Сирии строится специальное здание для проведения судов над боевиками, в том числе над иностранными террористами-боевиками. Мы хотели бы услышать от представителей США, которые контролируют эту зону, на основе законодательства какой страны и как в целом эти суды будут проводиться", - добавил российский постпред.
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Эт-ТанфВасилий НебензяСовет Безопасности ООНСирияСШАВ мире
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