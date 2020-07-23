https://ria.ru/20200723/1574818039.html
Небензя попросил США ответить на сообщения о подготовке боевиков в Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал США в Совете Безопасности прокомментировать сообщения о подготовке американцами боевиков на северо-востоке Сирии. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:37
2020-07-23T18:37
эт-танф
василий небензя
совет безопасности оон
сирия
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эт-танф, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, сша, в мире
ООН, 23 июл - РИА Новости.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
призвал США
в Совете Безопасности прокомментировать сообщения о подготовке американцами боевиков на северо-востоке Сирии
.
"Мы вновь получаем информацию о том, что США тренируют и снабжают оружием экстремистов в районе Эт-Танф
. Ряд боевиков сбежали оттуда и рассказали, что участвовали в нападениях на правительственные силы после прохождения подготовки у американских инструкторов. Мы хотели бы услышать комментарии и насчет этой информации", - сказал Небензя, обращаясь в ходе заседания СБ ООН
к американской стороне.
По его словам, ситуация на северо-востоке Сирии усугубляется рядом опасных факторов - интенсификацией деятельности запрещенной в России террористической организации ИГ, включая атаки против курдов, незаконным присутствием США, протестами местного населения против курдской администрации, ухудшающейся гуманитарной ситуацией в лагерях внутренне перемещенных лиц.
"Мы обеспокоены сообщениями о бунтах в тюрьмах, побегах террористов, или, еще хуже, их освобождении", - сказал постпред.
"Мы еще раз призываем обратить внимание на ответственность оккупирующих сил. Совершающие побеги террористы пополняют так называемые спящие ячейки и рассеиваются по Ближнему Востоку", - заявил Небензя.
"Мы также видели сообщения о том, что на северо-востоке Сирии строится специальное здание для проведения судов над боевиками, в том числе над иностранными террористами-боевиками. Мы хотели бы услышать от представителей США, которые контролируют эту зону, на основе законодательства какой страны и как в целом эти суды будут проводиться", - добавил российский постпред.