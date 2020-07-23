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Распространение нового коронавируса
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Собянин заявил об отсутствии плана возвращать карантин в Москве
Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T23:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил об отсутствии плана возвращать карантин в Москве

18:35 23.07.2020 (обновлено: 23:58 23.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБлагоустройство пешеходных зон на Садовом кольце
Благоустройство пешеходных зон на Садовом кольце
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины", — сказал он.

Регистрация вакцины

Градоначальник выразил надежду, что вакцину от коронавируса зарегистрируют в ближайшие недели.
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"И будем дальше работать с производителями, чтобы они поставляли <…> в необходимых объемах. <…> Как только она появится, то мы незамедлительно приступим к вакцинации", — сказал он.
Несмотря на улучшение ситуации, отметил мэр, инфекция пока не исчезла окончательно, и горожанам по-прежнему следует соблюдать определенные меры предосторожности.
Так, например, приезжающим в столицу из-за рубежа нужно будет предоставлять справку.

"Если вы возвращаетесь из-за границы, то должны при себе иметь ПЦР-тест. Если вы не имеете справку о прохождении лабораторных исследований, то должны по приезду в Москву или в какой-то регион в течение нескольких дней пройти эти исследования в лаборатории по месту прибытия. Никаких других справок, насколько я знаю, не будут требовать", — объяснил он.

Возвращение к активной жизни

По словам градоначальника, Москва уже почти полностью живет прежней активной жизнью.
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"Город примерно открыт процентов на 90. <…> Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий", — отметил он.
С начала прошлой недели в столице возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства, отменено обязательное ношение масок и перчаток на улице.
Тем не менее жителям столицы по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Также сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап послаблений назначен на 1 августа.

"Никаких предпосылок"

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Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что ученые предпосылок для возникновения второй волны коронавируса пока не наблюдают.
"Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые. Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", — сказал он.
Глава кабмина подчеркнул, что власти фиксируют снижение числа заболевших COVID-19 по стране. По его словам, замедляется не только распространение вируса, но и его вирулентность.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились почти 15 миллионов человек, свыше 618 тысяч скончались. В России выявили 795 тысяч случаев заболевания COVID-19, 12 892 человека умерли, более 580 тысяч выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
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