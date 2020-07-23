Собянин заявил об отсутствии плана возвращать карантин в Москве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24"

"Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины", — сказал он.

Регистрация вакцины

Градоначальник выразил надежду, что вакцину от коронавируса зарегистрируют в ближайшие недели.

"И будем дальше работать с производителями, чтобы они поставляли <…> в необходимых объемах. <…> Как только она появится, то мы незамедлительно приступим к вакцинации", — сказал он.

Несмотря на улучшение ситуации, отметил мэр, инфекция пока не исчезла окончательно, и горожанам по-прежнему следует соблюдать определенные меры предосторожности.

Так, например, приезжающим в столицу из-за рубежа нужно будет предоставлять справку.

"Если вы возвращаетесь из-за границы, то должны при себе иметь ПЦР-тест. Если вы не имеете справку о прохождении лабораторных исследований, то должны по приезду в Москву или в какой-то регион в течение нескольких дней пройти эти исследования в лаборатории по месту прибытия. Никаких других справок, насколько я знаю, не будут требовать", — объяснил он.

Возвращение к активной жизни

По словам градоначальника, Москва уже почти полностью живет прежней активной жизнью.

"Город примерно открыт процентов на 90. <…> Можно сказать, что город в своем движении, в своей динамике восстановил все объемы. Это значит и активность бизнеса, и активность различных сфер услуг и предприятий", — отметил он.

С начала прошлой недели в столице возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства, отменено обязательное ношение масок и перчаток на улице.

Тем не менее жителям столицы по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Также сохраняются требования соблюдать социальную дистанцию. Следующий этап послаблений назначен на 1 августа.

"Никаких предпосылок"

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что ученые предпосылок для возникновения второй волны коронавируса пока не наблюдают.

"Пока таких предпосылок не наблюдают наши специалисты и ученые. Поэтому будем надеяться на то, что если мы будем следовать тем рекомендациям, которые дает Роспотребнадзор и врачи, то второй волны не случится", — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что власти фиксируют снижение числа заболевших COVID-19 по стране. По его словам, замедляется не только распространение вируса, но и его вирулентность.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились почти 15 миллионов человек, свыше 618 тысяч скончались. В России выявили 795 тысяч случаев заболевания COVID-19, 12 892 человека умерли, более 580 тысяч выздоровели.