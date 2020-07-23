В Оренбуржье появится особая экономическая зона

ОРЕНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Заявка Заявка Оренбургской области на создание Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Оренбуржье" обсуждалась в четверг на встрече главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, сообщает пресс-служба региона.

"Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и губернатор Оренбургской области Дениса Паслера обсудили вопрос создания в регионе Особой экономической зоны. Идея создания ОЭЗ была поддержана главой ведомства", - отмечается в сообщении.

Во время встречи глава Минэкономразвития отметил, что "создание преференциального режима важно не только для экономики Оренбургской области, проект имеет стратегическое значение для защиты интересов России в рамках трансграничного сотрудничества с Казахстаном и в целом с ЕврАзЭс, позволяя в полной мере использовать потенциал транспортного коридора Европа–Западный Китай".

"Минэкономразвития поддерживает эту идею, совместно с регионом в ближайшее время будем продвигать заявку", - процитировали в пресс-службе слова Максима Решетникова .

В свою очередь Денис Паслер выразил уверенность, что в случае успешной реализации проекта особая экономическая зона станет эффективным инструментом для привлечения инвестиций в региональную экономику.

"Это масштабная работа, проект на перспективу. Эффективность создания особых экономических зон неоспорима. Достаточно посмотреть на российскую практику: за 15 лет их существования привлечено 817 резидентов, заявленный объем инвестиций превышает 1091 млрд рублей", - сказал он.