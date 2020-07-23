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В Оренбуржье появится особая экономическая зона
Заявка Оренбургской области на создание Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Оренбуржье" обсуждалась в четверг на встрече главы... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:35
оренбургская область
оренбургская область
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353
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оренбургская область

В Оренбуржье появится особая экономическая зона

18:35 23.07.2020
60
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОРЕНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Заявка Оренбургской области на создание Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Оренбуржье" обсуждалась в четверг на встрече главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, сообщает пресс-служба региона.

"Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и губернатор Оренбургской области Дениса Паслера обсудили вопрос создания в регионе Особой экономической зоны. Идея создания ОЭЗ была поддержана главой ведомства", - отмечается в сообщении.

Во время встречи глава Минэкономразвития отметил, что "создание преференциального режима важно не только для экономики Оренбургской области, проект имеет стратегическое значение для защиты интересов России в рамках трансграничного сотрудничества с Казахстаном и в целом с ЕврАзЭс, позволяя в полной мере использовать потенциал транспортного коридора Европа–Западный Китай".
"Минэкономразвития поддерживает эту идею, совместно с регионом в ближайшее время будем продвигать заявку", - процитировали в пресс-службе слова Максима Решетникова .
В свою очередь Денис Паслер выразил уверенность, что в случае успешной реализации проекта особая экономическая зона станет эффективным инструментом для привлечения инвестиций в региональную экономику.
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"Это масштабная работа, проект на перспективу. Эффективность создания особых экономических зон неоспорима. Достаточно посмотреть на российскую практику: за 15 лет их существования привлечено 817 резидентов, заявленный объем инвестиций превышает 1091 млрд рублей", - сказал он.
Помимо вопроса о создании ОЭЗ на встрече обсуждался вопрос о комплексном развитии исторического центра Оренбурга. С целью активизации градостроительной деятельности в городских центрах Минэкономразвития РФ в настоящее время прорабатывает подходы по развитию городов и городской экономики.
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