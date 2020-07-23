Центр приема мигрантов на Лампедузе переполнен в десять раз, пишут СМИ

РИМ, 23 июл – РИА Новости. Почти 300 человек высадились в ночь на четверг на итальянском острове Лампедузе, который стал одним из символов нынешнего миграционного кризиса, сообщает газета Почти 300 человек высадились в ночь на четверг на итальянском острове Лампедузе, который стал одним из символов нынешнего миграционного кризиса, сообщает газета la Repubblica

Центр по приему мигрантов, в котором одновременно могут разместиться до 95 человек, переполнен – в его помещениях сейчас находятся 954 иностранных гражданина.

"Структура заблокирована, накануне на пароме до Порто-Эмпедокле (остров Сицилия - ред.) перевезены 280 мигрантов", - отмечает издание.

Прибывшие на Лампедузу 294 человека добрались до итальянского острова на 15 судах. Из них 103 пассажира трех лодок – выходцы из Ливии, Туниса и Бангладеш – были выслежены портовым управлением ранним утром.

Всего в течение 24 часов на Лампедузе высадились 550 мигрантов. Сотрудники спасательных службы назвали последние дни "изнуряющими" - поток мигрантов из Северной Африки резко увеличился с улучшением погоды. Представители местных правоохранительных органов 10 июля сообщили о высадке на Лампедузе за сутки более 600 нелегальных мигрантов, пересекших Средиземное море.

Согласно последним данным МВД Италии, за период с 1 января по 23 июля 2020 года в Италию морским путем прибыли 11,1 тысячи мигрантов. В 2019 году за аналогичный период этот показатель составлял 3,4 тысячи человек, в 2018 году – почти 18 тысяч.