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Центр приема мигрантов на Лампедузе переполнен в десять раз, пишут СМИ
Почти 300 человек высадились в ночь на четверг на итальянском острове Лампедузе, который стал одним из символов нынешнего миграционного кризиса, сообщает газета РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:29
маттео сальвини
италия
в мире
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италия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маттео сальвини, италия, в мире

Центр приема мигрантов на Лампедузе переполнен в десять раз, пишут СМИ

18:29 23.07.2020
348
© Fotolia / Luca PareschiПляж "Рэббит бич" на острове Лампедуза близ Сицилии
Пляж Рэббит бич на острове Лампедуза близ Сицилии
© Fotolia / Luca Pareschi
РИМ, 23 июл – РИА Новости. Почти 300 человек высадились в ночь на четверг на итальянском острове Лампедузе, который стал одним из символов нынешнего миграционного кризиса, сообщает газета la Repubblica.
Центр по приему мигрантов, в котором одновременно могут разместиться до 95 человек, переполнен – в его помещениях сейчас находятся 954 иностранных гражданина.
Мигранты на испанском спасательном судне в Средиземном море
10 июля, 16:32
На итальянском острове Лампедуза за сутки высадились более 600 мигрантов
"Структура заблокирована, накануне на пароме до Порто-Эмпедокле (остров Сицилия - ред.) перевезены 280 мигрантов", - отмечает издание.
Прибывшие на Лампедузу 294 человека добрались до итальянского острова на 15 судах. Из них 103 пассажира трех лодок – выходцы из Ливии, Туниса и Бангладеш – были выслежены портовым управлением ранним утром.
Всего в течение 24 часов на Лампедузе высадились 550 мигрантов. Сотрудники спасательных службы назвали последние дни "изнуряющими" - поток мигрантов из Северной Африки резко увеличился с улучшением погоды. Представители местных правоохранительных органов 10 июля сообщили о высадке на Лампедузе за сутки более 600 нелегальных мигрантов, пересекших Средиземное море.
Согласно последним данным МВД Италии, за период с 1 января по 23 июля 2020 года в Италию морским путем прибыли 11,1 тысячи мигрантов. В 2019 году за аналогичный период этот показатель составлял 3,4 тысячи человек, в 2018 году – почти 18 тысяч.
В конце декабря 2019 года МВД отчиталось о двукратном падении миграционного потока в Италию по итогам года. Во многом оно связано с политикой бывшего главы МВД Маттео Сальвини, который который покинул пост в начале сентября вместе с остальным правительством. Борьбу с нелегальной миграцией он считал одной из своих главных задач.
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Маттео СальвиниИталияВ мире
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