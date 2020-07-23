Ученые выяснили, что неандертальцы сильнее чувствовали боль

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Генетики выяснили, что один из генов, который современные люди унаследовали от неандертальцев, кодирует ионный канал, отвечающий за ощущение боли. Отсюда ученые делают вывод, что у неандертальцев был более низкий болевой порог, чем у других видов людей. Результаты исследования Генетики выяснили, что один из генов, который современные люди унаследовали от неандертальцев, кодирует ионный канал, отвечающий за ощущение боли. Отсюда ученые делают вывод, что у неандертальцев был более низкий болевой порог, чем у других видов людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Неандертальцы и современный человек смешивали и обменивались генами несколько раз в течение тысячелетий.

В настоящее время доступны несколько высококачественных геномов неандертальцев, и биологи активно изучают их, выявляя генетические особенности и изменения в отдельных генах неандертальцев, их последствия и физиологические эффекты, которые могут проявляться в том числе и у современных людей.

Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге вместе с их коллегами из Каролинского института — крупнейшего медицинского университета Швеции , рассмотрели один из таких унаследованных генов, который несет в себе изменения.

Этот ген, обнаруженный у некоторых людей, главным образом из Центральной и Южной Америки , а также из Европы , кодирует натриевый ионный канал Nav1.7, который инициирует ощущение боли.

Авторы изучили результаты огромного популяционного генетического исследования в Великобритании . Оказалось, что британцы, которые несут "неандертальский" вариант ионного канала — такие составляют около 0,4 процента населения, — действительно испытывают больше боли.

"Самый важный фактор, определяющий величину боли, о которой сообщают люди, — их возраст. Наличие "неандертальского" варианта ионного канала заставляет их испытывать боль, как если бы они были на восемь лет старше, — приводятся в пресс-релизе Института эволюционной антропологии слова доктора Хьюго Зеберга (Hugo Zeberg), первого автора статьи. — По сравнению с современным вариантом, "неандертальский" вариант ионного канала несет три аминокислотных различия".

Хотя замена отдельных аминокислот, как отмечают исследователи, не влияет на функцию ионного канала, на молекулярном уровне "неандертальский" ионный канал обладает особыми электрофизиологическими свойствами — он легче активируется, поэтому люди, унаследовавшие его, сильнее чувствуют боль.

"Трудно сказать, испытывали ли неандертальцы больше боли, потому что боль модулируется в спинном и головном мозге. Но эта работа показывает, что их порог инициирования болевых импульсов был ниже, чем у большинства современных людей", — говорит руководитель исследования, профессор Сванте Пяэбо.