Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200723/1574816913.html
Ученые выяснили, что неандертальцы сильнее чувствовали боль
Генетики выяснили, что один из генов, который современные люди унаследовали от неандертальцев, кодирует ионный канал, отвечающий за ощущение боли. Отсюда ученые РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:27
риа наука
археология
биология
здоровье
открытия - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574816024_0:73:720:478_1400x0_80_0_0_44a817b072f16e038c775f8b391a30be.jpg
https://ria.ru/20200127/1563939979.html
https://ria.ru/20200123/1563784652.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574816024_0:73:720:478_1400x0_80_0_0_44a817b072f16e038c775f8b391a30be.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574816024_35:0:672:478_1400x0_80_0_0_daebf864e1f427a7ce60c0017c3166f0.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574816024_43:0:521:478_1400x0_80_0_0_4243191c659d11cb8d61de2768d8197b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
археология, биология, здоровье, открытия - риа наука

Ученые выяснили, что неандертальцы сильнее чувствовали боль

18:27 23.07.2020
626
© Фото : Science Photo Library / Daynes, ElisabethСемья неандертальцев
Семья неандертальцев
© Фото : Science Photo Library / Daynes, Elisabeth
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Генетики выяснили, что один из генов, который современные люди унаследовали от неандертальцев, кодирует ионный канал, отвечающий за ощущение боли. Отсюда ученые делают вывод, что у неандертальцев был более низкий болевой порог, чем у других видов людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Неандертальцы и современный человек смешивали и обменивались генами несколько раз в течение тысячелетий.
В настоящее время доступны несколько высококачественных геномов неандертальцев, и биологи активно изучают их, выявляя генетические особенности и изменения в отдельных генах неандертальцев, их последствия и физиологические эффекты, которые могут проявляться в том числе и у современных людей.
Немецкие ученые из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге вместе с их коллегами из Каролинского института — крупнейшего медицинского университета Швеции, рассмотрели один из таких унаследованных генов, который несет в себе изменения.
Этот ген, обнаруженный у некоторых людей, главным образом из Центральной и Южной Америки, а также из Европы, кодирует натриевый ионный канал Nav1.7, который инициирует ощущение боли.
Вход в Чагырскую пещеру (Алтайский край)
27 января, 23:00РИА Наука
Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Авторы изучили результаты огромного популяционного генетического исследования в Великобритании. Оказалось, что британцы, которые несут "неандертальский" вариант ионного канала — такие составляют около 0,4 процента населения, — действительно испытывают больше боли.
"Самый важный фактор, определяющий величину боли, о которой сообщают люди, — их возраст. Наличие "неандертальского" варианта ионного канала заставляет их испытывать боль, как если бы они были на восемь лет старше, — приводятся в пресс-релизе Института эволюционной антропологии слова доктора Хьюго Зеберга (Hugo Zeberg), первого автора статьи. — По сравнению с современным вариантом, "неандертальский" вариант ионного канала несет три аминокислотных различия".
Хотя замена отдельных аминокислот, как отмечают исследователи, не влияет на функцию ионного канала, на молекулярном уровне "неандертальский" ионный канал обладает особыми электрофизиологическими свойствами — он легче активируется, поэтому люди, унаследовавшие его, сильнее чувствуют боль.
"Трудно сказать, испытывали ли неандертальцы больше боли, потому что боль модулируется в спинном и головном мозге. Но эта работа показывает, что их порог инициирования болевых импульсов был ниже, чем у большинства современных людей", — говорит руководитель исследования, профессор Сванте Пяэбо.
Ученые надеются, что дальнейшие генетические исследования функций периферической нервной системы неандертальцев позволят ответить и на этот вопрос.
Следы дьявола - отпечатки ног гоминида на склоне вулкана Роккамонфина
23 января, 15:01РИА Наука
На склоне вулкана в Италии ученые нашли необычные следы неандертальца
516002
Обсудить 0
РИА НаукаАрхеологиябиологияЗдоровьеОткрытия - РИА Наука
Рекомендуем
Укус комара
Ученые нашли причины агрессии комаров
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины в отставке Андрей Васильевич Таран
Глава Минобороны Украины прокомментировал прекращение огня в Донбассе
Пляж Рэббит бич на острове Лампедуза близ Сицилии
Центр приема мигрантов на Лампедузе переполнен в десять раз, пишут СМИ
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Поезд Евростар
В Европе планируют создать сеть ультраскоростных железных дорог
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В Уганде зафиксировали первый случай смерти от COVID-19
Кошка и собака
Ученые нашли антитела к коронавирусу у собак и кошек
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя попросил США ответить на сообщения о подготовке боевиков в Сирии
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса
Музей-заповедник Царское Село
В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на новые претензии Токио из-за Курил
Молоток судьи
Уральского блогера арестовали по делу о неуважении к власти
Актер Михаил Ефремов
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
Путин главе Газпром нефти: Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку?
Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о готовности к равноправному сотрудничеству с Лондоном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния