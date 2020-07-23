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Ученые нашли причины агрессии комаров
Исследователи Принстонского университета раскрыли загадку кусачести комаров – их агрессия в отношении людей обусловлена глобальным потеплением и урбанизацией,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:22
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
открытия - риа наука, принстонский университет

Ученые нашли причины агрессии комаров

18:22 23.07.2020
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© Depositphotos / ZanozaRuУкус комара
Укус комара
© Depositphotos / ZanozaRu
Укус комара. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. Исследователи Принстонского университета раскрыли загадку кусачести комаров – их агрессия в отношении людей обусловлена глобальным потеплением и урбанизацией, свидетельствует опубликованное в четверг в журнале Current Biology изыскание.
Авторы научной работы обратили внимание, что лишь несколько из более чем 3,5 тысячи видов комаров кусают людей и становятся опасными разносчиками инфекционных заболеваний. Ученые попытались ответить на вопрос о том, что провоцирует отдельных представителей вида быть более агрессивными к людям, чем их сородичи. Согласно опубликованному исследованию, ученые выделили два основных фактора – климатические изменения и городскую среду.
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Исследование касается желтолихорадочных комаров (Aedes aegypti), являющихся основными переносчиками вируса Зике, лихорадки денге, желтой лихорадки и вируса чикунгунья. В естественной для себя среде обитания представители семейства комаров желтолихорадочных питаются как кровью людей, так и других теплокровных.
"Комары, живущие среди большого количества людей в городах Кумаси (Гана) или Уагадугу (Буркина-Фасо), демонстрируют возросшее желание кусать людей. Но их больший аппетит к людям возникает только в местах с интенсивными засушливыми сезонами, в особенности в регионе Сахель, где дожди идут лишь пару месяцев в году. Мы думаем, что это происходит из-за того, что в таких климатах комары в их жизненном цикле особенно зависят от людей и созданных человеком запасов воды", - считает автор исследования Ноа Роуз.
Выводы ученых подтверждены проведенным ими опытом: собрав комариные яйца в 27 различных местах региона к югу от пустыни Сахара, исследователи в лаборатории попытались выяснить гастрономические предпочтения родившихся из личинок комаров, предлагая им запахи людей или животных, например морских свинок и перепелок. Оказалось, что те насекомые, что были собраны в густонаселенных районах, были более склонны выбрать человеческую жертву, нежели те их сородичи, что проживали в деревнях или еще более необитаемых районах. Помимо этого, оказалось, что комары, живущие в местах, где сезон засухи более продолжительный и суровый, более отзывчивы на запах, а значит кровь людей, нежели животных.
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Примечательно, что именно климатические особенности имеют в этом вопросе решающее значение, отмечают эксперты: "было удивительно обнаружить, что климат был более важен, чем урбанизация для объяснения существующих сегодня поведенческих изменений насекомых. "Многие комары, живущие в сравнительно густонаселенных людьми районах, не обязательно отдают предпочтение кусанию людей", - отмечает Роуз. Его коллега и соавтор Линди МакБрайд подчёркивает, что "лишь если города становятся очень густонаселенными или находятся в районах с более интенсивными засушливыми сезонами, комары становятся более заинтересованы в том, чтобы кусать людей".
Основываясь на этих выводах, ученые предполагают, что растущая урбанизация в предстоящие десятилетия будет означать еще большее число кусающих людей комаров в будущем. "Стремительная урбанизация может спровоцировать еще большее число комаров кусать людей во многих городах к югу от Сахары в предстоящие 30 лет", - отмечает Роуз.
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