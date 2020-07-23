Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200723/1574816538.html
В Чехии в зоопарке появился аквариум, где рыбы плавают вместе с пластиком
Зоопарк в чешском Брно открыл аквариум, в котором вместе с экзотическими рыбами из тропических морей Юго-Восточной Азии и Африки плавает пластиковый мусор,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:13
туризм
юго-восточная азия
туризм
новости - туризм
евросоюз
африка
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646073_0:175:3017:1872_1400x0_80_0_0_3074d14c20b0ae92508be7c548d6ce02.jpg
https://ria.ru/20200722/1574662337.html
юго-восточная азия
африка
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646073_0:175:3017:1872_1400x0_80_0_0_3074d14c20b0ae92508be7c548d6ce02.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646073_144:0:2873:2047_1400x0_80_0_0_19bbadfcaacbc1d15ae397262ba4159a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646073_485:0:2532:2047_1400x0_80_0_0_fac816d36b774fba6ef142605965b936.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юго-восточная азия, туризм, новости - туризм, евросоюз, африка, чехия

В Чехии в зоопарке появился аквариум, где рыбы плавают вместе с пластиком

20:12 23.07.2020 (обновлено: 20:13 23.07.2020)
1431
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители во время празднования Дня мореплавателя в "Москвариуме"
Посетители во время празднования Дня мореплавателя в Москвариуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Зоопарк в чешском Брно открыл аквариум, в котором вместе с экзотическими рыбами из тропических морей Юго-Восточной Азии и Африки плавает пластиковый мусор, сообщает "ЕвроПульс".
Руководство зоопарка считает аквариум "реалистичным" и хочет с его помощью показать, как сильно человек влияет на жизнь соседей по планете.
С пятнистыми скатами и рыбами-ласточками в аквариуме соседствуют пластиковые бутылки, одноразовые стаканы и целлофановые пакеты.
Обитатели выбраны не случайно – на сегодняшний день именно реки Азии и Африки несут больше всего пластикового мусора в мировой океан.
Среди источников загрязнения бытовой пластик – самый распространенный. Он может сохраняться на дне более 20 лет, практически не разлагаясь.
Чтобы сократить объемы такого мусора, Евросоюз запретил продажу 10 видов одноразовых изделий. А к 2030 году вся пластиковая упаковка и больше половины всего пластика в ЕС должны перерабатываться.
Zoo Pairi Daiza Resort
22 июля, 00:18Туризм
Бельгийский зоопарк предлагает гостиничные номера с видом на зверей
301404
ТуризмЮго-Восточная АзияТуризмНовости - ТуризмЕвросоюзАфрикаЧехия
Рекомендуем
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
Британия обвинила Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп надеется избежать гонки вооружений "на троих"
Многоцелевой истребитель Су-27
Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем
Музей-заповедник Царское Село
В Царском селе ребенок уронил бюст умирающего гиганта XVIII века
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Американский суд отказался публиковать записи со встречи Путина и Трампа
Канистры с химическими реактивами, обнаруженные в лесополосе в Пушкине
В Петербурге в канаве нашли более 50 канистр с химическими реактивами
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В Подмосковье продлили масочный режим
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы Р
Жириновский рассказал о попытках ЛДПР спасти Фургала от тюрьмы
Павильон Роскосмоса
Россия построит ракету для запуска малых спутников в 2024 году
Госсекретарь США Майк Помпео в Копенгагене
Помпео заявил о 50 годах "советской оккупации" Балтийских стран
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Росстат сообщил о росте цен на бензин в июле
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич прокомментировал нападение на журналистов Первого канала в США
Вид на Землю с борта МКС
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский потребовал расшифровки всех пунктов Минских соглашений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния