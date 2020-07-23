https://ria.ru/20200723/1574816538.html
В Чехии в зоопарке появился аквариум, где рыбы плавают вместе с пластиком
Зоопарк в чешском Брно открыл аквариум, в котором вместе с экзотическими рыбами из тропических морей Юго-Восточной Азии и Африки плавает пластиковый мусор,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T20:12
2020-07-23T20:13
туризм
юго-восточная азия
туризм
новости - туризм
евросоюз
африка
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646073_0:175:3017:1872_1400x0_80_0_0_3074d14c20b0ae92508be7c548d6ce02.jpg
https://ria.ru/20200722/1574662337.html
юго-восточная азия
африка
чехия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646073_0:175:3017:1872_1400x0_80_0_0_3074d14c20b0ae92508be7c548d6ce02.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646073_144:0:2873:2047_1400x0_80_0_0_19bbadfcaacbc1d15ae397262ba4159a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573646073_485:0:2532:2047_1400x0_80_0_0_fac816d36b774fba6ef142605965b936.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юго-восточная азия, туризм, новости - туризм, евросоюз, африка, чехия
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости.
Зоопарк в чешском Брно открыл аквариум, в котором вместе с экзотическими рыбами из тропических морей Юго-Восточной Азии и Африки плавает пластиковый мусор, сообщает
"ЕвроПульс".
Руководство зоопарка считает аквариум "реалистичным" и хочет с его помощью показать, как сильно человек влияет на жизнь соседей по планете.
С пятнистыми скатами и рыбами-ласточками в аквариуме соседствуют пластиковые бутылки, одноразовые стаканы и целлофановые пакеты.
Обитатели выбраны не случайно – на сегодняшний день именно реки Азии и Африки несут больше всего пластикового мусора в мировой океан.
Среди источников загрязнения бытовой пластик – самый распространенный. Он может сохраняться на дне более 20 лет, практически не разлагаясь.
Чтобы сократить объемы такого мусора, Евросоюз запретил продажу 10 видов одноразовых изделий. А к 2030 году вся пластиковая упаковка и больше половины всего пластика в ЕС должны перерабатываться.