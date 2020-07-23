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В МИД заявили о готовности к равноправному сотрудничеству с Лондоном
Москва готова развивать равноправное сотрудничество с Лондоном, недружественные намерения в отношении Великобритании у России отсутствуют, заявила официальный... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:20
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мария захарова
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353
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россия, мария захарова, великобритания, в мире

В МИД заявили о готовности к равноправному сотрудничеству с Лондоном

18:15 23.07.2020 (обновлено: 18:20 23.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва готова развивать равноправное сотрудничество с Лондоном, недружественные намерения в отношении Великобритании у России отсутствуют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы на протяжении многих лет не перестаем подчеркивать, что российская сторона неизменно руководствуется принципом невмешательства во внутренние дела других стран. Отсутствуют у нас недружественные намерения в отношении Британии, мы об этом тоже много раз говорили. Мы с ней готовы развивать равноправное сотрудничество", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Географический глобус в кабинете дипломата в представительстве МИД России в детском городе мастеров Мастерславль в Москве
Вчера, 16:53
Посол России рассказал о перспективах улучшения отношений с Лондоном
Она подчеркнула, что РФ неоднократно предупреждала Лондон, что развернутая в Британии антироссийская кампания в конечном счете ударит по ее авторам.
"В этой связи хотели бы вновь напомнить о бесперспективности возведения русофобии в ранг государственной политики. Это просто девальвирует параллельные заявления Лондона о желании нормализовать двусторонние отношения", - отметила Захарова.
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РоссияМария ЗахароваВеликобританияВ мире
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