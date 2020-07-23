В МИД заявили о готовности к равноправному сотрудничеству с Лондоном

"Мы на протяжении многих лет не перестаем подчеркивать, что российская сторона неизменно руководствуется принципом невмешательства во внутренние дела других стран. Отсутствуют у нас недружественные намерения в отношении Британии, мы об этом тоже много раз говорили. Мы с ней готовы развивать равноправное сотрудничество", - заявила Захарова на брифинге в четверг.