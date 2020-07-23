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Уральского блогера арестовали по делу о неуважении к власти
Октябрьский районный суд Екатеринбурга в четверг арестовал на семь суток блогера Федора Крашенинникова по новому административному делу о неуважении к власти... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:13
федор крашенинников
екатеринбург
происшествия
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https://ria.ru/20190115/1549373317.html
Какие обидчивые, прям как девочка-первокласница или представители меньшинств.
44
Но при этом ни одного чиновника допустивших оскорбление народа не арестовали и не привлекли, максимум отсранили...
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екатеринбург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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федор крашенинников, екатеринбург, происшествия

Уральского блогера арестовали по делу о неуважении к власти

18:13 23.07.2020
3038
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в четверг арестовал на семь суток блогера Федора Крашенинникова по новому административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, в отношении Крашенинникова был составлен протокол из-за того, что 14 марта он в своем посте оскорбил судей Конституционного суда. В ноябре 2019 года блогер уже был оштрафован на 30 тысяч рублей, после того как в своем Telegram-канале, комментируя административный арест оппозиционера Леонида Волкова, нецензурно обозвал российских судей.
"Крашенинников признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.1 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", - сказала собеседница агентства.
Статуя Фемиды
15 января 2019, 14:25
Оскорбил власть — посиди в тюрьме. Как наказывают в мире за неуважение
88110226
Обсудить 13
Федор КрашенинниковЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Какие обидчивые, прям как девочка-первокласница или представители меньшинств.
23 июля, 18:23
ДПДима Поповский
16000226
Но при этом ни одного чиновника допустивших оскорбление народа не арестовали и не привлекли, максимум отсранили...
23 июля, 18:34
MSMaksim S
20100019
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