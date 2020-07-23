Уральского блогера арестовали по делу о неуважении к власти

Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, в отношении Крашенинникова был составлен протокол из-за того, что 14 марта он в своем посте оскорбил судей Конституционного суда. В ноябре 2019 года блогер уже был оштрафован на 30 тысяч рублей, после того как в своем Telegram-канале, комментируя административный арест оппозиционера Леонида Волкова, нецензурно обозвал российских судей.