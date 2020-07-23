Уральского блогера арестовали по делу о неуважении к власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга в четверг арестовал на семь суток блогера Федора Крашенинникова по новому административному делу о неуважении к власти из-за поста в Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.
Как сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, в отношении Крашенинникова был составлен протокол из-за того, что 14 марта он в своем посте оскорбил судей Конституционного суда. В ноябре 2019 года блогер уже был оштрафован на 30 тысяч рублей, после того как в своем Telegram-канале, комментируя административный арест оппозиционера Леонида Волкова, нецензурно обозвал российских судей.
"Крашенинников признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 20.1 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", - сказала собеседница агентства.
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