МВД попросило заочно арестовать молдавского политика Усатого

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российское следствие попросило заочно арестовать молдавского политика Российское следствие попросило заочно арестовать молдавского политика Ренато Усатого по обвинению в валютных махинациях, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы

В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.

"В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 24 июля", - сказали в суде.

Усатый объявлен в международный розыск, отметили в инстанции.

Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.