МВД попросило заочно арестовать молдавского политика Усатого

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российское следствие попросило заочно арестовать молдавского политика Ренато Усатого по обвинению в валютных махинациях, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
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"В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 24 июля", - сказали в суде.
Усатый объявлен в международный розыск, отметили в инстанции.
Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.