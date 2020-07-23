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МВД попросило заочно арестовать молдавского политика Усатого
Российское следствие попросило заочно арестовать молдавского политика Ренато Усатого по обвинению в валютных махинациях, сообщили РИА Новости в Тверском суде... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:05
россия
владимир плахотнюк
ренато усатый
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
молдавия
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, владимир плахотнюк, ренато усатый, министерство внутренних дел рф (мвд россии), молдавия, в мире

МВД попросило заочно арестовать молдавского политика Усатого

18:05 23.07.2020
2393
© РИА Новости / Мирослав Ротарь/Sputnik / Перейти в фотобанкРенато Усатый
Ренато Усатый
© РИА Новости / Мирослав Ротарь/Sputnik
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российское следствие попросило заочно арестовать молдавского политика Ренато Усатого по обвинению в валютных махинациях, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.
Ренато Усатый
16 октября 2019, 16:42
Молдавский эксперт надеется на раскрытие Россией данных о политике Усатом
"В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 24 июля", - сказали в суде.
Усатый объявлен в международный розыск, отметили в инстанции.
Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.
Владимир Плахотнюк
18 мая, 12:20
В Молдавии Плахотнюка обвинили в создании преступной организации
2921020
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РоссияВладимир ПлахотнюкРенато УсатыйМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МолдавияВ мире
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