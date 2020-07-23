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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200723/1574815396.html
В Стамбуле назначили трех имамов в Айя-Cофию, преобразованную в мечеть
Глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш объявил о назначении трех имамов и пяти муэдзинов в преобразованный в мечеть собор Святой Софии (Айя-Софию) в РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:19
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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новости - религия и мировоззрение, ситуация вокруг собора святой софии, юнеско, турция

В Стамбуле назначили трех имамов в Айя-Cофию, преобразованную в мечеть

18:05 23.07.2020 (обновлено: 18:19 23.07.2020)
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
СТАМБУЛ, 23 июл - РИА Новости. Глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш объявил о назначении трех имамов и пяти муэдзинов в преобразованный в мечеть собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где в пятницу пройдет первое за 86 лет богослужение.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
Собор Святой Софии в Стамбуле
22 июля, 21:31
Путин и премьер Греции обсудили ситуацию с собором Святой Софии
"В Айю-Софию назначены три имама – Мехмет Бойнукалын, Феррух Муштуэр, Бюньямин Топчуоглу, а также пять муэдзинов", - сказал Эрбаш журналистам.
Он добавил, что Бойнукалын является профессором факультета богословия стамбульского Университета Мармара, а босняк по происхождению Муштуэр и Топчуоглу признавались лучшими чтецами Корана на международных конкурсах.
Храм Святой Софии – Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Президент Турции Тайип Эрдоган во время посещения собора Святой Софии в Стамбуле
19 июля, 20:17
Эрдоган посетил собор Святой Софии в Стамбуле
110049
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСитуация вокруг собора Святой СофииЮНЕСКОТурция
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