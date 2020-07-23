В Стамбуле назначили трех имамов в Айя-Cофию, преобразованную в мечеть

Путин и премьер Греции обсудили ситуацию с собором Святой Софии

Путин и премьер Греции обсудили ситуацию с собором Святой Софии

"В Айю-Софию назначены три имама – Мехмет Бойнукалын, Феррух Муштуэр, Бюньямин Топчуоглу, а также пять муэдзинов", - сказал Эрбаш журналистам.