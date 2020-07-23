В Стамбуле назначили трех имамов в Айя-Cофию, преобразованную в мечеть

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.
"В Айю-Софию назначены три имама – Мехмет Бойнукалын, Феррух Муштуэр, Бюньямин Топчуоглу, а также пять муэдзинов", - сказал Эрбаш журналистам.
Он добавил, что Бойнукалын является профессором факультета богословия стамбульского Университета Мармара, а босняк по происхождению Муштуэр и Топчуоглу признавались лучшими чтецами Корана на международных конкурсах.
Храм Святой Софии – Айя София был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
19 июля, 20:17Эрдоган посетил собор Святой Софии в Стамбуле