Корабль "Прогресс МС-15" взял курс на МКС

© Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Космический корабль "Прогресс МС-15" выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" и доберется до Космический корабль "Прогресс МС-15" выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" и доберется до Международной космической станции через 3,5 часа, используя сверхбыструю схему полета, сообщается в трансляции запуска, которая ведется на сайте "Роскосмоса"

"Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сказал диктор в ходе трансляции.

Это вторая в году поставка грузов на МКС российскими кораблями, предыдущий "грузовик" "Прогресс МС-14" был запущен 25 апреля. Также это восьмой пуск с российских космодромов в 2020-м.

"Прогресс МС-15" причалит к отсеку "Пирс" российского сегмента МКС ориентировочно в 20.47 мск плюс-минус три минуты. Стыковка будет проведена в автоматическом режиме.

По данным ЦНИИмаша , головного научного института "Роскосмоса", корабль везет на станцию топливо и газы, аппаратуру для станции, научную аппаратуру для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, рационы питания и 420 литров воды в баках.

Как рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российские космонавты помимо стандартных пищевых рационов получат компоты из яблок, груш и слив, клубничный джем, а также рыбные блюда и напитки "Лесная сказка" и "Северная вишня". "Прогресс" также привезет экипажу традиционный набор свежих фруктов и овощей. В него вошли яблоки, грейпфруты и апельсины, а также соусы аджика и фруктовый яблочно-клюквенный. Кроме того, в наборе молоко сгущенное, брусника дробленая и пюре из кураги.