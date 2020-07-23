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Корабль "Прогресс МС-15" взял курс на МКС
Космический корабль "Прогресс МС-15" выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" и доберется до Международной космической станции через 3,5 часа, используя... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:44
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РИА Новости
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Корабль "Прогресс МС-15" взял курс на МКС

18:01 23.07.2020 (обновлено: 18:44 23.07.2020)
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© Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур
Пуск ракеты Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-15 с космодрома Байконур
© Фото : Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"
Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" с космодрома Байконур
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Космический корабль "Прогресс МС-15" выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а" и доберется до Международной космической станции через 3,5 часа, используя сверхбыструю схему полета, сообщается в трансляции запуска, которая ведется на сайте "Роскосмоса".
"Есть отделение транспортного грузового корабля "Прогресс МС-15" от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сказал диктор в ходе трансляции.
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Ракета "Союз" стартовала с космодрома Байконур (Казахстан) в 17.26 мск.
Это вторая в году поставка грузов на МКС российскими кораблями, предыдущий "грузовик" "Прогресс МС-14" был запущен 25 апреля. Также это восьмой пуск с российских космодромов в 2020-м.
"Прогресс МС-15" причалит к отсеку "Пирс" российского сегмента МКС ориентировочно в 20.47 мск плюс-минус три минуты. Стыковка будет проведена в автоматическом режиме.
По данным ЦНИИмаша, головного научного института "Роскосмоса", корабль везет на станцию топливо и газы, аппаратуру для станции, научную аппаратуру для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду и медикаменты, рационы питания и 420 литров воды в баках.
Как рассказал РИА Новости ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, российские космонавты помимо стандартных пищевых рационов получат компоты из яблок, груш и слив, клубничный джем, а также рыбные блюда и напитки "Лесная сказка" и "Северная вишня". "Прогресс" также привезет экипажу традиционный набор свежих фруктов и овощей. В него вошли яблоки, грейпфруты и апельсины, а также соусы аджика и фруктовый яблочно-клюквенный. Кроме того, в наборе молоко сгущенное, брусника дробленая и пюре из кураги.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
18 июля, 16:29
"Роскосмос" подтвердил данные о сверхбыстром полете "Прогресса" к МКС
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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