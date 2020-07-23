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Посол США в Афинах высказался о зонах в Восточном Средиземноморье
Посол США в Греции Джеффри Пайетт высказался о морской территории в Восточном Средиземноморье, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной и РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:00
джеффри пайетт
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джеффри пайетт, кипр, греция, турция, сша, в мире

Посол США в Афинах высказался о зонах в Восточном Средиземноморье

18:00 23.07.2020
523
© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
Посол США в Греции Джеффри Пайетт во время посещения порта Александруполис
© Фото : пресс-служба Министерства национальной обороны Греции
АФИНЫ, 23 июл – РИА Новости. Посол США в Греции Джеффри Пайетт высказался о морской территории в Восточном Средиземноморье, которую Греция считает своей исключительной экономической зоной и где Турция намерена проводить сейсмические исследования месторождений.
Гидрографическая служба Антальи во вторник выпустила международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях южнее и восточнее острова Кастелоризо с 21 июля до 2 августа. Греция заявляет, что этот район входит в ее исключительную экономическую зону. Вооруженные силы Греции были приведены в боевую готовность по всей стране. Турция назвала претензии Греции необоснованными.
Турецкие военные
22 июля, 01:18
США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
Госдепартамент США призвал Турцию прекратить деятельность в "спорных водах". Определение района как "спорного" вызвало возмущение в Греции.
Пайетт высказался по статусу вод в порту города Александруполис, где вместе с министром национальной обороны Греции Никосом Панайотопулосом присутствовал при начале разгрузки американского транспортного судна Endurance Vehicles Carrier, доставившего 3 тысячи морских пехотинцев, военные машины и технику для участия в натовских учениях Atlantic Resolve 2020.
"Сегодня здесь много СМИ, которые захотят спросить меня о том, что происходит в Эгейском море. Так что я просто собираюсь сказать кое-что прямо здесь. Я хочу повторить четкое послание Вашингтона и других стран Европы, призывающее турецкие власти прекратить операции, которые вызывают напряженность в регионе, такие как планы по разведке природных ресурсов в районах, где Греция и Кипр отстаивают юрисдикцию в Восточном Средиземноморье", - сказал посол США.
"Это сложное стратегическое пространство: мы хотим, чтобы наши друзья и союзники в регионе подходили к разработке ресурсов в духе сотрудничества, что обеспечивает основу для прочной энергетической безопасности и общего экономического процветания. Односторонние, провокационные действия работают против этой цели", - сказал Пайетт.
Он заявил также, что "более сильная и более безопасная Греция в интересах Америки".
Пайетт отметил, что сегодняшнее развертывание американских войск является доказательством приверженности Соединенных Штатов делу достижения общих целей в области обороны и безопасности, определенных в Соглашении о сотрудничестве в области взаимной обороны.
Шторм на побережье Средиземного моря
22 июля, 10:37
Турция отвергла претензии Греции в связи с исследованиями в море
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Джеффри ПайеттКипрГрецияТурцияСШАВ мире
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