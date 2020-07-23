Рабочая группа в Госдуме обсудит поправки в проект об удаленной занятости

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Представители правительства, работодателей и профсоюзов подготовят поправки ко второму чтению проекта об удаленной работе на рабочей группе в Представители правительства, работодателей и профсоюзов подготовят поправки ко второму чтению проекта об удаленной работе на рабочей группе в Госдуме , сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

Вице-премьер провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Открывая заседание, она отметила, что эпидемия COVID-19 привела к распространению режима работы вне рабочих мест. Особую актуальность приобрело повышение гибкости занятости, применение информационно-коммуникационных технологий. Согласно сообщению, проект закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы" решает целый комплекс задач.

"Стороны договорились о совместной разработке поправок ко II чтению в рамках рабочей группы, созданной при комитете Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, и рассмотрении их на заседании РТК", - говорится в сообщении.

На заседании также был рассмотрен проект об обязательном медосвидетельствовании соискателей статуса беженца и проекты о запрете на управление такси, автобусом, трамваем и троллейбусом для водителей с неснятой непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.