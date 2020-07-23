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Рабочая группа в Госдуме обсудит поправки в проект об удаленной занятости
Представители правительства, работодателей и профсоюзов подготовят поправки ко второму чтению проекта об удаленной работе на рабочей группе в Госдуме, сообщили... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:55
россия
татьяна голикова
госдума рф
общество
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россия, татьяна голикова, госдума рф, общество

Рабочая группа в Госдуме обсудит поправки в проект об удаленной занятости

17:55 23.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Представители правительства, работодателей и профсоюзов подготовят поправки ко второму чтению проекта об удаленной работе на рабочей группе в Госдуме, сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Вице-премьер провела заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Открывая заседание, она отметила, что эпидемия COVID-19 привела к распространению режима работы вне рабочих мест. Особую актуальность приобрело повышение гибкости занятости, применение информационно-коммуникационных технологий. Согласно сообщению, проект закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы" решает целый комплекс задач.
"Стороны договорились о совместной разработке поправок ко II чтению в рамках рабочей группы, созданной при комитете Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, и рассмотрении их на заседании РТК", - говорится в сообщении.
На заседании также был рассмотрен проект об обязательном медосвидетельствовании соискателей статуса беженца и проекты о запрете на управление такси, автобусом, трамваем и троллейбусом для водителей с неснятой непогашенной судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления.
"Запрет предлагается распространить, в том числе, и на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя с намерением осуществлять деятельность в сфере пассажирских перевозок", - уточняется в сообщении.
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РоссияТатьяна ГоликоваГосдума РФОбщество
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