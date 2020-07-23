В МИД сочли, что Украина фактически вышла из Минских соглашений

"Россию как сопосредника минского процесса, участника контактной группы, "минского формата" данная ситуация, естественно, не может не беспокоить", - сказала она.

Захарова призвала германских и французских партнеров по "нормандскому формату" и международные структуры дать оценку сложившейся ситуации и побудить киевские власти к выполнению обязательств.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях все же смогут пройти после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей.