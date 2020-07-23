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В МИД сочли, что Украина фактически вышла из Минских соглашений
Россия считает, что постановление Рады по местным выборам на Украине нуждается в разъяснении, так как пока это выглядит как фактический выход страны из Минских... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:22
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
верховная рада украины
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), верховная рада украины, украина, в мире

В МИД сочли, что Украина фактически вышла из Минских соглашений

17:53 23.07.2020 (обновлено: 19:22 23.07.2020)
3505
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия считает, что постановление Рады по местным выборам на Украине нуждается в разъяснении, так как пока это выглядит как фактический выход страны из Минских соглашений, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Россию как сопосредника минского процесса, участника контактной группы, "минского формата" данная ситуация, естественно, не может не беспокоить", - сказала она.
Захарова призвала германских и французских партнеров по "нормандскому формату" и международные структуры дать оценку сложившейся ситуации и побудить киевские власти к выполнению обязательств.
Ранее в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что Киев отказался объяснять позицию по проведению местных выборов в Донбассе, тем самым заблокировав дальнейшую работу контактной группы.
Бойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
22 июля, 19:59
Контактная группа согласовала меры контроля за перемирием в Донбассе
В свою очередь, представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник заявил, что Киев должен официально заявить о приверженности всем положениям Минских соглашений. По его словам, без этого "нет смысла обсуждать детали политического, экономического или гуманитарного урегулирования".
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях все же смогут пройти после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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