Захарова оценила отношения России с Литвой

"Печально, что литовский лидер продолжает подпитываться деструктивными фобиями вместо того, чтобы подумать об улучшении двусторонних отношений, оказавшихся по вине Вильнюса в беспросветном тупике", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Советско-германский договор о ненападении (зачастую именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям его подписантов, глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии) был подписан 23 августа 1939 года в Москве. Содержание пакта о ненападении не расходилось с нормами международного права и договорной практикой государств, принятой для подобного рода урегулирований. Одновременно с договором был подписан секретный дополнительный протокол, содержавший разграничение сфер интересов Советского Союза и Германии. В зону влияния СССР вошли часть Прибалтики, Западная Белоруссия, Западная Украина и Бессарабия. Тем самым европейская граница СССР отодвигалась значительно западнее.