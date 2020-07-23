В Европе планируют создать сеть ультраскоростных железных дорог

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Сеть ультраскоростных железных дорог может появиться в странах Евросоюза, Сеть ультраскоростных железных дорог может появиться в странах Евросоюза, сообщает "ЕвроПульс".

Поезда по ней смогут ходить со скоростью 350 километров в час, что позволит сократить время путешествия по Европе вдвое. Перемещаться на таких машинах будет быстрее, чем на самолете (учитывая путь до аэропорта и прохождение контроля).

Это одно из предложений группы ученых Венского института международных экономических исследований (WIIW) в рамках их рекомендаций по восстановлению экономики ЕС после коронавируса.

По их подсчетам, значительная часть железнодорожных путей уже отвечает необходимым требованиям для запуска ультраскоростных составов. Достроить придется только четыре ветки: Лиссабон – Хельсинки, Дублин – Париж (пролив Ламанш поезда будут преодолевать на паромах), Брюссель – Валлетта и Берлин – Никосия (также частично с использованием парома).