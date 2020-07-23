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В Европе планируют создать сеть ультраскоростных железных дорог
Сеть ультраскоростных железных дорог может появиться в странах Евросоюза, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:10
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, поезда, новости - туризм, брюссель, евросоюз, никосия (город), дублин, париж, берлин (город)

В Европе планируют создать сеть ультраскоростных железных дорог

18:10 23.07.2020
499
© Flickr / austinevanПоезд "Евростар"
Поезд Евростар
© Flickr / austinevan
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Сеть ультраскоростных железных дорог может появиться в странах Евросоюза, сообщает "ЕвроПульс".
Поезда по ней смогут ходить со скоростью 350 километров в час, что позволит сократить время путешествия по Европе вдвое. Перемещаться на таких машинах будет быстрее, чем на самолете (учитывая путь до аэропорта и прохождение контроля).
Это одно из предложений группы ученых Венского института международных экономических исследований (WIIW) в рамках их рекомендаций по восстановлению экономики ЕС после коронавируса.
По их подсчетам, значительная часть железнодорожных путей уже отвечает необходимым требованиям для запуска ультраскоростных составов. Достроить придется только четыре ветки: Лиссабон – Хельсинки, Дублин – Париж (пролив Ламанш поезда будут преодолевать на паромах), Брюссель – Валлетта и Берлин – Никосия (также частично с использованием парома).
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В результате запуска этих веток не только сократится время путешествий по Европе, но и снизится объем выбросов парниковых газов на пять процентов за счет уменьшения количества внутриевропейских авиарейсов. К тому же сеть железнодорожных путей смогут использовать и грузовые поезда, а значит, сократится объем автоперевозок.
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