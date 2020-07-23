Зюганов в ответ на иск Сурайкина посоветовал ему изменить поведение

Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что подал иск в суд о защите чести и достоинства, а также направил обращение в комиссию по этике Госдумы РФ после оскорблений в его адрес лидера КПРФ Геннадия Зюганова.