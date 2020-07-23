Зюганов в ответ на иск Сурайкина посоветовал ему изменить поведение

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что политик Максим Сурайкин зря подал в суд и ему стоит "привести свое поведение в соответствие с нормами".
Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что подал иск в суд о защите чести и достоинства, а также направил обращение в комиссию по этике Госдумы РФ после оскорблений в его адрес лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
В среду на пленарном заседании Госдумы Зюганов во время выступления нецензурно высказался в адрес главы "Коммунистов России". Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что говорить такие слова в адрес Сурайкина "неправильно".
"Суд тут разберется. Зря полез Сурайкин в суд, ему просто надо привести свое поведение в соответствие с нормами, которые существуют в обществе", - сказал Зюганов РИА Новости.
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