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Зюганов в ответ на иск Сурайкина посоветовал ему изменить поведение
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что политик Максим Сурайкин зря подал в суд и ему стоит "привести свое поведение в соответствие с нормами". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:51
россия
максим сурайкин
госдума рф
вячеслав володин
геннадий зюганов
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, максим сурайкин, госдума рф, вячеслав володин, геннадий зюганов, политика

Зюганов в ответ на иск Сурайкина посоветовал ему изменить поведение

17:51 23.07.2020
656
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что политик Максим Сурайкин зря подал в суд и ему стоит "привести свое поведение в соответствие с нормами".
Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил РИА Новости, что подал иск в суд о защите чести и достоинства, а также направил обращение в комиссию по этике Госдумы РФ после оскорблений в его адрес лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
В среду на пленарном заседании Госдумы Зюганов во время выступления нецензурно высказался в адрес главы "Коммунистов России". Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что говорить такие слова в адрес Сурайкина "неправильно".
"Суд тут разберется. Зря полез Сурайкин в суд, ему просто надо привести свое поведение в соответствие с нормами, которые существуют в обществе", - сказал Зюганов РИА Новости.
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
22 июля, 13:34
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РоссияМаксим СурайкинГосдума РФВячеслав ВолодинГеннадий ЗюгановПолитика
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