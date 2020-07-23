Руденя: соцвыплаты получили более 320 тысяч жителей Верхневолжья

ТВЕРЬ, 23 июл - РИА Новости. Системные социальной поддержки позволили обеспечить стабильное увеличение числа многодетных семей в регионе, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
По его словам, в прошлом году в области были предоставлены более 50 видов различных денежных выплат и мер социальной поддержки, общим объемом в 7,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона, выступая в четверг в областном Законодательном собрании с отчетом о работе правительства за 2019 году.
"Активно использовались возможности, предоставляемые национальным проектом "Демография", объединившим в единую систему федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми. Следует отметить, что системные меры поддержки позволили обеспечить стабильное увеличение числа многодетных семей в нашем регионе", – отметил глава региона.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что по сравнению с 2016 годом количество многодетных семей в регионе увеличилось почти на четверть. На это влияют и, в том числе, комплексные меры, направленные на повышение рождаемости. Некоторые из них были введены в 2019 году впервые. Например, социальную выплату в размере 200 тысяч рублей получили 94 молодые семьи при рождении или усыновлении детей. В текущем году эта мера поддержки была расширена – теперь при рождении второго ребёнка семьи получают 300 тысяч рублей, при рождении третьего – полмиллиона. Кроме того родители могут рассчитывать и на помощь областного правительства в жилищном вопросе. Благодаря участию региона в федеральной программе, сертификаты на квартиры получили 143 молодые семьи из 30 муниципальных образований Тверской области.