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Тверская область
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Руденя: соцвыплаты получили более 320 тысяч жителей Верхневолжья
Системные социальной поддержки позволили обеспечить стабильное увеличение числа многодетных семей в регионе, сообщил губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:45
тверская область
игорь руденя
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353
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игорь руденя, тверская область

Руденя: соцвыплаты получили более 320 тысяч жителей Верхневолжья

17:45 23.07.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 23 июл - РИА Новости. Системные социальной поддержки позволили обеспечить стабильное увеличение числа многодетных семей в регионе, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
По его словам, в прошлом году в области были предоставлены более 50 видов различных денежных выплат и мер социальной поддержки, общим объемом в 7,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона, выступая в четверг в областном Законодательном собрании с отчетом о работе правительства за 2019 году.
"Активно использовались возможности, предоставляемые национальным проектом "Демография", объединившим в единую систему федеральные и региональные меры поддержки семей с детьми. Следует отметить, что системные меры поддержки позволили обеспечить стабильное увеличение числа многодетных семей в нашем регионе", – отметил глава региона.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что по сравнению с 2016 годом количество многодетных семей в регионе увеличилось почти на четверть. На это влияют и, в том числе, комплексные меры, направленные на повышение рождаемости. Некоторые из них были введены в 2019 году впервые. Например, социальную выплату в размере 200 тысяч рублей получили 94 молодые семьи при рождении или усыновлении детей. В текущем году эта мера поддержки была расширена – теперь при рождении второго ребёнка семьи получают 300 тысяч рублей, при рождении третьего – полмиллиона. Кроме того родители могут рассчитывать и на помощь областного правительства в жилищном вопросе. Благодаря участию региона в федеральной программе, сертификаты на квартиры получили 143 молодые семьи из 30 муниципальных образований Тверской области.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
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