Руденя: соцвыплаты получили более 320 тысяч жителей Верхневолжья

По его словам, в прошлом году в области были предоставлены более 50 видов различных денежных выплат и мер социальной поддержки, общим объемом в 7,5 миллиарда рублей, сообщил глава региона, выступая в четверг в областном Законодательном собрании с отчетом о работе правительства за 2019 году.