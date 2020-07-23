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Захарова прокомментировала меры США против Huawei
США нерыночными методами пытаются вытеснить с рынка высоких технологий конкурентов, включая китайскую компанию Huawei, прибегая к заведомо запрещенным приемам,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:44
майк помпео
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
huawei technologies
китай
сша
в мире
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353
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60
майк помпео, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), huawei technologies, китай, сша, в мире

Захарова прокомментировала меры США против Huawei

17:44 23.07.2020
891
© REUTERS / Tingshu WangМагазин компании Huawei в Пекине
Магазин компании Huawei в Пекине
© REUTERS / Tingshu Wang
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. США нерыночными методами пытаются вытеснить с рынка высоких технологий конкурентов, включая китайскую компанию Huawei, прибегая к заведомо запрещенным приемам, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека".
Стенд компании Huawei
20 июля, 17:50
СМИ сообщили о возможном ответе Китая на меры против Huawei
"Мы обратили внимание на заявление госсекретаря США господина Помпео от 15 июля о запрете въезда на американскую территорию высокопоставленным сотрудникам всем известного IT-гиганта Huawei, а также целого ряда контрагентов компании. Если бы все это, все эти материалы, данные сопоставить с озабоченностью американской стороны в отношении действий того же самого Китая в киберсреде, ну, например, десятилетней давности, никто бы не поверил", - сказала Захарова на брифинге.
"Их обвиняют в совершенно нелепых вещах, я имею в виду китайские компании, не имеющих ничего общего с коммерческой деятельностью, например, действий по осуществлению цензуры, преследований диссидентов, установления тотального контроля над гражданами, незаконный сбор их персональных данных и так далее. Складывается впечатление, что Вашингтон всеми силами пытается задействовать нерыночные, экстерриториальные методы вытеснения сильного конкурента в высокотехнологичной сфере и для этого прибегает к заведомо запрещенным приемам", - добавила она.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
Логотип компании Huawei
30 июня, 19:58
США объявили Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности
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Майк ПомпеоМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Huawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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