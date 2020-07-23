https://ria.ru/20200723/1574813199.html
Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в адрес Кадырова
Обвинения госдепа США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова о причастности к нарушению прав человека являются надуманными, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:40
2020-07-23T18:03
мария захарова
чеченская республика (чечня)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
рамзан кадыров
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, чеченская республика (чечня), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рамзан кадыров, сша, в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Обвинения госдепа США
в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова
о причастности к нарушению прав человека являются надуманными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни.
"Тему обвинения России во всех мыслимых и немыслимых грехах, ее руководства, политиков, представителей исполнительной и законодательной власти целый ряд представителей США постоянно держат на плаву. Это - очередной пример такой публичной акции. При том, что часть американского политического бомонда не отказалась от своего русофобского курса, в данном случае хотелось бы задать, по-моему, вполне закономерный вопрос: какое отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям? Даже комментировать не собираюсь эти надуманные обвинения, но при чем здесь родственники? Тем более, что доказательства и обвинения традиционно отсутствуют", - заявила Захарова на брифинге.