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Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в адрес Кадырова
Обвинения госдепа США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова о причастности к нарушению прав человека являются надуманными, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:03
мария захарова
чеченская республика (чечня)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
рамзан кадыров
сша
в мире
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353
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мария захарова, чеченская республика (чечня), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), рамзан кадыров, сша, в мире

Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в адрес Кадырова

17:40 23.07.2020 (обновлено: 18:03 23.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Обвинения госдепа США в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова о причастности к нарушению прав человека являются надуманными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Государственный департамент США в понедельник объявил о внесении Кадырова в "черный список" лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Под санкции также попали жена и дочери главы Чечни.
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"Тему обвинения России во всех мыслимых и немыслимых грехах, ее руководства, политиков, представителей исполнительной и законодательной власти целый ряд представителей США постоянно держат на плаву. Это - очередной пример такой публичной акции. При том, что часть американского политического бомонда не отказалась от своего русофобского курса, в данном случае хотелось бы задать, по-моему, вполне закономерный вопрос: какое отношение ближайшие родственники Рамзана Кадырова имеют к вменяемым нарушениям? Даже комментировать не собираюсь эти надуманные обвинения, но при чем здесь родственники? Тем более, что доказательства и обвинения традиционно отсутствуют", - заявила Захарова на брифинге.
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Мария ЗахароваЧеченская республика (Чечня)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Рамзан КадыровСШАВ мире
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