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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто ситуацию с обеспечением прав национальных меньшинств на Украине, говорится РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:38
мид венгрии
петер сийярто
сергей лавров
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мид венгрии, петер сийярто, сергей лавров, оон, украина, в мире

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии

17:38 23.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто ситуацию с обеспечением прав национальных меньшинств на Украине, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор Лаврова и Сийярто состоялся 23 июля.
"В ходе беседы обсуждены актуальные аспекты двусторонних отношений, включая график политических контактов. Рассмотрен ряд международных тем, в том числе взаимодействие двух стран в ООН и на других международных площадках, а также ситуация с обеспечением прав национальных меньшинств на Украине", - сообщили в МИД РФ.
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МИД ВенгрииПетер СийяртоСергей ЛавровООНУкраинаВ мире
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