https://ria.ru/20200723/1574813060.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Петером Сийярто ситуацию с обеспечением прав национальных меньшинств на Украине, говорится РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:38
2020-07-23T17:38
мид венгрии
петер сийярто
сергей лавров
оон
украина
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид венгрии, петер сийярто, сергей лавров, оон, украина, в мире