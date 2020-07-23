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В МИД оценили урегулирование конфликта в ЦАР
Москва продолжит оказывать содействие властям ЦАР в укреплении национальных сил безопасности, готова сотрудничать со всеми силами, заинтересованными в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
москва, цар, оон, в мире

В МИД оценили урегулирование конфликта в ЦАР

17:37 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир БарановЗдание Министерства иностранных дел
Здание Министерства иностранных дел
© РИА Новости / Владимир Баранов
Здание Министерства иностранных дел. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие властям ЦАР в укреплении национальных сил безопасности, готова сотрудничать со всеми силами, заинтересованными в урегулировании конфликта в стране, заявили в четверг в российском МИД.
"Намерены и впредь плотно сопровождать процесс стабилизации и нацпримирения в ЦАР на основе политического соглашения о мире от 6 февраля 2019 года, что приобретает особое значение в свете намеченных на конец 2020 – начало 2021 года всеобщих выборов. Продолжим оказывать содействие властям страны по укреплению национального потенциала в области безопасности. Открыты для взаимодействия со всеми игроками "на земле", которые заинтересованы в урегулировании затяжного конфликта", - говорится в комментарии МИД РФ о приоритетах России на предстоящей 75 сессии ГА ООН.
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