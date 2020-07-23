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Война в Сирии
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Заседание конституционного комитета Сирии запланировали на 24 августа
Проведение заседания конституционного комитета САР запланировано на 24 августа, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:35
война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Заседание конституционного комитета Сирии запланировали на 24 августа

17:35 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 23 июл – РИА Новости. Проведение заседания конституционного комитета САР запланировано на 24 августа, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Мы подтвердили наши планы провести третье заседание… конституционного комитета. Ранее на этой неделе мне удалось подтвердить с сопредседателем, назначенным сирийским правительством, и сопредседателем, назначенным сирийской оппозицией, что мы начнем 24 августа в Женеве, если условия для поездок не изменятся", - сказал Педерсен.
Он добавил, что призвал все стороны готовиться к продуктивному заседанию по повестке. Он также выразил надежду, что заседания комитета продолжатся в регулярной и субстантивной манере.
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииСовет Безопасности ООНЖенева (город)СирияООНВ мире
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