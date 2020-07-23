https://ria.ru/20200723/1574812610.html
Заседание конституционного комитета Сирии запланировали на 24 августа
Проведение заседания конституционного комитета САР запланировано на 24 августа, заявил на заседании СБ ООН спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:35
2020-07-23T17:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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