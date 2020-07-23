Шведские эксперты раскритиковали тестирование на антитела к COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 23 июл - РИА Новости. Ряд шведских экспертов назвали неэффективной тратой ресурсов стратегию правительства по массовому тестированию жителей страны на наличие антител к Ряд шведских экспертов назвали неэффективной тратой ресурсов стратегию правительства по массовому тестированию жителей страны на наличие антител к коронавирусной инфекции , сообщает в четверг Sveriges Radio

Начиная с 15 июня жители региона Стокгольм и ряда других шведских регионов могут бесплатно сдать анализ на определение заражения коронавирусом или на наличие антител. По данным компании Werlabs, проводящей тестирование, анализ сдали уже более 80 тысяч человек, из них антитела были выявлены примерно у 14,5%.

Беспокойство экспертов вызывает, в частности, высокая вероятность ложноположительного результата. "Опасность в том, что человек может считать что он уже переболел, хотя на самом деле нет, и у него нет иммунитета", - считает врач-инфекционист Бенгт Виттешё.

"Лучшим вариантом было бы предлагать тесты тем, кто знает, что он долго болел или тем, у кого до сих пор есть симптомы, или тем, у кого коронавирусом переболели члены семьи. В этом случае тест на антитела имеет смысл. Тестировать всех подряд - это просто пустая трата ресурсов", - считает врач Лена Серрандер.

В настоящее время в Швеции зафиксированы уже почти 78,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, около 5,6 тысячи человек скончались.