Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574812509.html
Шведские эксперты раскритиковали тестирование на антитела к COVID-19
Ряд шведских экспертов назвали неэффективной тратой ресурсов стратегию правительства по массовому тестированию жителей страны на наличие антител к... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:34
коронавирус covid-19
воз
швеция
стокгольм (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:163:3063:1886_1400x0_80_0_0_13074cfe326a1d28cb70b73d4bfe77f6.jpg
https://ria.ru/20200723/1574801242.html
швеция
стокгольм (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:163:3063:1886_1400x0_80_0_0_13074cfe326a1d28cb70b73d4bfe77f6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_167:0:2898:2048_1400x0_80_0_0_c915fffd1960b49d573a8f3b979fda1b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_508:0:2556:2048_1400x0_80_0_0_de549e5a5528f5225657a8f056ed46b3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, швеция, стокгольм (город), в мире

Шведские эксперты раскритиковали тестирование на антитела к COVID-19

17:34 23.07.2020
611
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 23 июл - РИА Новости. Ряд шведских экспертов назвали неэффективной тратой ресурсов стратегию правительства по массовому тестированию жителей страны на наличие антител к коронавирусной инфекции, сообщает в четверг Sveriges Radio.
Начиная с 15 июня жители региона Стокгольм и ряда других шведских регионов могут бесплатно сдать анализ на определение заражения коронавирусом или на наличие антител. По данным компании Werlabs, проводящей тестирование, анализ сдали уже более 80 тысяч человек, из них антитела были выявлены примерно у 14,5%.
Машина скорой помощи в Швеции
Вчера, 15:56Распространение нового коронавируса
В Швеции число заразившихся коронавирусом достигло 78,7 тысячи
Беспокойство экспертов вызывает, в частности, высокая вероятность ложноположительного результата. "Опасность в том, что человек может считать что он уже переболел, хотя на самом деле нет, и у него нет иммунитета", - считает врач-инфекционист Бенгт Виттешё.
"Лучшим вариантом было бы предлагать тесты тем, кто знает, что он долго болел или тем, у кого до сих пор есть симптомы, или тем, у кого коронавирусом переболели члены семьи. В этом случае тест на антитела имеет смысл. Тестировать всех подряд - это просто пустая трата ресурсов", - считает врач Лена Серрандер.
В настоящее время в Швеции зафиксированы уже почти 78,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, около 5,6 тысячи человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
941000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ВОЗШвецияСтокгольм (город)В мире
Рекомендуем
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врачи рассказали о необычных изменениях в телах умерших от коронавируса
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области
Россия настаивает на независимом расследовании катастрофы MH17
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Заседание конституционного комитета Сирии запланировали на 24 августа
Санкт-Петербург
В Петербурге отметили снижение темпов распространения коронавируса
Актер Михаил Ефремов
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД: США пытаются пытаются нивелировать итоги саммита Россия-Африка
Магазин компании Huawei в Пекине
Захарова прокомментировала меры США против Huawei
Автомобиль полиции в Киеве
В Киеве не нашли взрывчатку в отделении Приватбанка
Здание Министерства иностранных дел
В МИД оценили урегулирование конфликта в ЦАР
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала обвинения Госдепа в адрес Кадырова
Рамзан Кадыров с пулеметами
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Автомобиль Porsche Cayenne
Porsche отзывает 676 внедорожников Cayenne в России
Путин главе Газпром нефти: Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку?
Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео
Укус комара
Ученые нашли причины агрессии комаров
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40СМИ сообщило подробности побега Карлоса Гона
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
Лента новостейМолния