Россия настаивает на независимом расследовании катастрофы MH17

Юрист: Киев должен ответить, почему небо над Донбассом не было закрыто Международная организация Фонд безопасности полетов выяснит, почему Украина не закрыла небо над зоной конфликта на востоке страны в 2014 году, сообщили в МИД Нидерландов. Юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.