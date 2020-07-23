Россия настаивает на независимом расследовании катастрофы MH17

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва настаивает на независимом международном расследовании катастрофы малайзийского Boeing на востоке Украины, расследование Нидерландов таковым считать невозможно, говорится в заявлении МИД РФ о позиции России на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
"В соответствии с резолюцией СБ ООН 2166 настаиваем на полном, тщательном и независимом международном расследовании катастрофы рейса МН17 над территорией Украины на основе неопровержимых фактов. Техническое расследование причин крушения малайзийского Boeing, проведенное нидерландским Советом по вопросам безопасности, а также уголовное расследование, которым занимается Совместная следственная группа, в таком качестве рассматривать невозможно", - отмечается в заявлении министерства.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
17 июля, 20:16Сказано в эфиреЮрист: Киев должен ответить, почему небо над Донбассом не было закрытоМеждународная организация Фонд безопасности полетов выяснит, почему Украина не закрыла небо над зоной конфликта на востоке страны в 2014 году, сообщили в МИД Нидерландов. Юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости замгенпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Также российская сторона неоднократно поднимала вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба над востоком Украины. Так, в интервью РИА Новости директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов заявлял, что ССГ не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта.
20 июля, 16:26Сказано в эфире"Подвешенная ситуация". Почему Нидерланды вынесли тему МН17 в ЕСПЧЕвропейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов к России в связи с крушением Boeing на Украине в июле 2014 года. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировала кандидат юридических наук, политолог Кира Сазонова.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.