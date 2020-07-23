Porsche отзывает 676 внедорожников Cayenne в России

"Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что сварное соединение трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic затронутых автомобилей не соответствует требуемым спецификациям. В таком случае возможна утечка трансмиссионной жидкости, что будет заметно по масляным пятнам под автомобилем. Во время движения вытекающая жидкость ATF может создавать непредвиденные помехи для движущегося позади транспорта", - объясняет Росстандарт.