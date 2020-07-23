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Porsche отзывает 676 внедорожников Cayenne в России
Росстандарт информирует о согласовании добровольного отзыва 676 автомобилей Porsche Cayenne, изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, из-за... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:33
россия
авто
porsche cayenne
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, авто, porsche cayenne, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

Porsche отзывает 676 внедорожников Cayenne в России

17:33 23.07.2020
682
© Фото : PorscheАвтомобиль Porsche Cayenne
Автомобиль Porsche Cayenne
© Фото : Porsche
Автомобиль Porsche Cayenne. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Росстандарт информирует о согласовании добровольного отзыва 676 автомобилей Porsche Cayenne, изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, из-за возможных проблем с коробкой передач, говорится в сообщении ведомства.
"Причиной отзыва транспортных средств является вероятность того, что сварное соединение трубопровода ATF коробки переключения передач Tiptronic затронутых автомобилей не соответствует требуемым спецификациям. В таком случае возможна утечка трансмиссионной жидкости, что будет заметно по масляным пятнам под автомобилем. Во время движения вытекающая жидкость ATF может создавать непредвиденные помехи для движущегося позади транспорта", - объясняет Росстандарт.
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Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ по проверке даты производства трубопровода ATF и, при необходимости, его замене, добавляет ведомство.
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РоссияАвтоPorsche CayenneФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
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