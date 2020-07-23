МИД: США пытаются пытаются нивелировать итоги саммита Россия-Африка

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдеп под предлогом усиления прозрачности государственных институтов в Африке финансирует поиск "руки Кремля" в духе "охоты на ведьм", Вашингтон пытается тем самым нивелировать позитивные итоги саммита Россия-Африка, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что в Москве обратили внимание на выделение по линии государственного департамента США журналистам, а также образовательным учреждениям и НПО африканских стран грантов по противодействию якобы имеющей место российской пропаганде в информационном пространстве.
"Это просто, конечно, иезуитский подход. Под предлогом усиления прозрачности государственных институтов и повышения устойчивости судебной системы на африканском континенте осуществляется финансирование деятельности по поиску "руки Кремля" в духе настоящей классической охоты на ведьм", - сказала Захарова на брифинге.
"Видим в этом стремление Вашингтона купировать позитивный общественно-политический фон в отношениях нашей страны и региона, ставший особенно очевидным по итогам сочинского саммита "Россия-Африка". Такое ощущение, что США сознательно подпитывают антироссийские публикации в ряде африканских СМИ и пытаются выставить нашу страну дестабилизирующей силой", - отметила она.