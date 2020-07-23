МИД: США пытаются пытаются нивелировать итоги саммита Россия-Африка

"Это просто, конечно, иезуитский подход. Под предлогом усиления прозрачности государственных институтов и повышения устойчивости судебной системы на африканском континенте осуществляется финансирование деятельности по поиску "руки Кремля" в духе настоящей классической охоты на ведьм", - сказала Захарова на брифинге.