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МИД: США пытаются пытаются нивелировать итоги саммита Россия-Африка
Госдеп под предлогом усиления прозрачности государственных институтов в Африке финансирует поиск "руки Кремля" в духе "охоты на ведьм", Вашингтон пытается тем... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:32
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
африка
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка, сша, в мире

МИД: США пытаются пытаются нивелировать итоги саммита Россия-Африка

17:32 23.07.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдеп под предлогом усиления прозрачности государственных институтов в Африке финансирует поиск "руки Кремля" в духе "охоты на ведьм", Вашингтон пытается тем самым нивелировать позитивные итоги саммита Россия-Африка, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что в Москве обратили внимание на выделение по линии государственного департамента США журналистам, а также образовательным учреждениям и НПО африканских стран грантов по противодействию якобы имеющей место российской пропаганде в информационном пространстве.
"Это просто, конечно, иезуитский подход. Под предлогом усиления прозрачности государственных институтов и повышения устойчивости судебной системы на африканском континенте осуществляется финансирование деятельности по поиску "руки Кремля" в духе настоящей классической охоты на ведьм", - сказала Захарова на брифинге.
"Видим в этом стремление Вашингтона купировать позитивный общественно-политический фон в отношениях нашей страны и региона, ставший особенно очевидным по итогам сочинского саммита "Россия-Африка". Такое ощущение, что США сознательно подпитывают антироссийские публикации в ряде африканских СМИ и пытаются выставить нашу страну дестабилизирующей силой", - отметила она.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АфрикаСШАВ мире
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