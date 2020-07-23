Житель Красноярского края в пьяном виде шесть раз угонял и бросал машины

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полиция направила в суд уголовное дело против 21-летнего жителя города Назарово в Красноярском крае, который в нетрезвом виде угонял машины, катался, а затем бросал их, сообщается на сайте "МВД Медиа".
В 2019 году в полицию поступило шесть заявлений об угонах отечественных машин общей стоимостью 700 тысяч рублей. Злоумышленник проникал в машины без сигнализации, катался на них и бросал. Угнанные автомобили обнаружили сотрудники полиции. Правоохранители также узнали, что из трех машин украдены вещи на сумму около 120 тысяч рублей.
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Полиция установила личность угонщика - им оказался житель Назарово. По его словам, машины он угонял будучи пьяным.
Возбуждены уголовные дела по статьям "неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения" и "кража". "Материалы уголовного дела направлены в суд", - говорится в сообщении.
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