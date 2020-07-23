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Житель Красноярского края в пьяном виде шесть раз угонял и бросал машины
Полиция направила в суд уголовное дело против 21-летнего жителя города Назарово в Красноярском крае, который в нетрезвом виде угонял машины, катался, а затем... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:30
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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красноярский край, происшествия

Житель Красноярского края в пьяном виде шесть раз угонял и бросал машины

17:30 23.07.2020
1151
© Fotolia / sdecoretВзлом автомобиля
Взлом автомобиля
© Fotolia / sdecoret
Взлом автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полиция направила в суд уголовное дело против 21-летнего жителя города Назарово в Красноярском крае, который в нетрезвом виде угонял машины, катался, а затем бросал их, сообщается на сайте "МВД Медиа".
В 2019 году в полицию поступило шесть заявлений об угонах отечественных машин общей стоимостью 700 тысяч рублей. Злоумышленник проникал в машины без сигнализации, катался на них и бросал. Угнанные автомобили обнаружили сотрудники полиции. Правоохранители также узнали, что из трех машин украдены вещи на сумму около 120 тысяч рублей.
Автомобили полиции
10 февраля, 16:06
На Ямале пьяный мужчина пытался догнать поезд на угнанной машине
Полиция установила личность угонщика - им оказался житель Назарово. По его словам, машины он угонял будучи пьяным.
Возбуждены уголовные дела по статьям "неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения" и "кража". "Материалы уголовного дела направлены в суд", - говорится в сообщении.
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7 августа 2019, 11:21
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