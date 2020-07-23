Житель Красноярского края в пьяном виде шесть раз угонял и бросал машины

В 2019 году в полицию поступило шесть заявлений об угонах отечественных машин общей стоимостью 700 тысяч рублей. Злоумышленник проникал в машины без сигнализации, катался на них и бросал. Угнанные автомобили обнаружили сотрудники полиции. Правоохранители также узнали, что из трех машин украдены вещи на сумму около 120 тысяч рублей.