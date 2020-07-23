В Калужской области кафе и рестораны начнут работать в обычном режиме

"С 23 июля кафе, рестораны и другие организации общественного питания могут возобновить работу в полном объеме, в том числе в закрытых помещениях, при условии соблюдения всех санитарных норм. Соответствующее постановление правительства Калужской области подписал Владислав Шапша", - говорится в сообщении.

Режим самоизоляции в Калужской области был введен 17 марта. Людям разрешалось покидать места пребывания только в исключительных случаях, например для похода в магазин, аптеку, на работу. В начале июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом. Позже отменили режим самоизоляции, оставив его обязательным только для лиц 65 лет и старше. С 27 июня в регионе начали работать магазины площадью до 800 квадратных метров, а с 20 июля - все магазины с отдельным входом. Также в регионе разрешено проведение спортивных мероприятий на улице и в залах без присутствия зрителей. Возобновили работу аттракционы.