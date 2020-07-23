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Калужская область
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В Калужской области кафе и рестораны начнут работать в обычном режиме
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, согласно которому с 23 июля кафе, рестораны и другие предприятия общепита... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:27
калужская область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, калужская область, общество

В Калужской области кафе и рестораны начнут работать в обычном режиме

17:26 23.07.2020 (обновлено: 17:27 23.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ кафе
В кафе
© РИА Новости / Максим Блинов
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В кафе. Архивное фото
КАЛУГА, 23 июл - РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал постановление, согласно которому с 23 июля кафе, рестораны и другие предприятия общепита возобновляют работу в полном объеме, сообщило правительство региона.
С 24 июня в области начали работать предприятия общепита в формате летних кафе.
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"С 23 июля кафе, рестораны и другие организации общественного питания могут возобновить работу в полном объеме, в том числе в закрытых помещениях, при условии соблюдения всех санитарных норм. Соответствующее постановление правительства Калужской области подписал Владислав Шапша", - говорится в сообщении.
Режим самоизоляции в Калужской области был введен 17 марта. Людям разрешалось покидать места пребывания только в исключительных случаях, например для похода в магазин, аптеку, на работу. В начале июня им разрешили прогулки и уличные занятия спортом. Позже отменили режим самоизоляции, оставив его обязательным только для лиц 65 лет и старше. С 27 июня в регионе начали работать магазины площадью до 800 квадратных метров, а с 20 июля - все магазины с отдельным входом. Также в регионе разрешено проведение спортивных мероприятий на улице и в залах без присутствия зрителей. Возобновили работу аттракционы.
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Калужская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаКалужская областьОбщество
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