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Рядом с Белым домом закрыли два кафетерия из-за COVID-19
Два кафетерия в Вашингтоне, которыми регулярно пользуются сотрудники Белого дома, закрыты из-за обнаружения коронавирусной инфекции, предположительно, у... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:32
кейли макинани
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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кейли макинани, коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Рядом с Белым домом закрыли два кафетерия из-за COVID-19

17:26 23.07.2020 (обновлено: 17:32 23.07.2020)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Два кафетерия в Вашингтоне, которыми регулярно пользуются сотрудники Белого дома, закрыты из-за обнаружения коронавирусной инфекции, предположительно, у представителя заведения, сообщает издание Hill.
Кафетерии, о которых идет речь, находятся в зданиях Eisenhower Executive Office Building и New Executive Office Building, в которых работают сотрудники Белого дома. Эти здания располагаются в непосредственной близости к Белому дому. Сообщения о закрытии заведения подтвердил изданию официальный представитель Управления служб общего назначения при правительстве США (GSA). При этом он не уточнил, была ли коронавирусная инфекция диагностирована у сотрудника кафетерия.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президента США Дональда Трампа тестируют на коронавирус "по много раз на дню". До настоящего времени ни Трамп, ни кто-либо из его кабинета коронавирусом не заразился. В США подтверждены уже более 3,9 миллиона случаев, более 143 тысяч человек скончались.
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Кейли МакинаниКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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