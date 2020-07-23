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Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
В Мосгорсуде напомнили о независимости правосудия и отметили, что принимают решения самостоятельно. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:40
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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Зато с 1 июля Президент может пинка под зад дать окопавшимся в судах либералам. Кончилась ваша вольница.
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Отстаньте от Михаила Ефремова!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

17:24 23.07.2020 (обновлено: 18:40 23.07.2020)
18998
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Мосгорсуде напомнили о независимости правосудия и отметили, что принимают решения самостоятельно.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Генпрокуратура взяла уголовное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова на контроль.
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
19 июля, 12:07
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
"Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и в том числе находится вне сферы контроля органов прокуратуры", — говорится в заявлении.
Кроме того, в Мосгорсуде исключили постороннее влияние на судей. Прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, напомнили в пресс-службе.
По версии следствия, в начале июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице. Экспертиза установила, что актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после аварии артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Адвокат Эльман Пашаев позже заявил, что собрал достаточно доказательств в пользу подзащитного и что сам Ефремов виновником ДТП себя не считает.
Адвокат Александр Добровинский
18 июля, 10:55
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
1344094924
Обсудить 12
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Зато с 1 июля Президент может пинка под зад дать окопавшимся в судах либералам. Кончилась ваша вольница.
23 июля, 17:31
Евгений Д
55830041
Отстаньте от Михаила Ефремова!
23 июля, 20:23
AAA AA
3210129
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