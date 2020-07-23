Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Мосгорсуде напомнили о независимости правосудия и отметили, что принимают решения самостоятельно.

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Генпрокуратура взяла уголовное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова на контроль.

"Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и в том числе находится вне сферы контроля органов прокуратуры", — говорится в заявлении.

Кроме того, в Мосгорсуде исключили постороннее влияние на судей. Прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, напомнили в пресс-службе.

По версии следствия, в начале июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице. Экспертиза установила, что актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.