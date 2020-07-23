https://ria.ru/20200723/1574811121.html
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
В Мосгорсуде напомнили о независимости правосудия и отметили, что принимают решения самостоятельно. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:24
2020-07-23T18:40
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200719/1574552767.html
https://ria.ru/20200718/1574527764.html
Евгений Д
Зато с 1 июля Президент может пинка под зад дать окопавшимся в судах либералам. Кончилась ваша вольница.
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Отстаньте от Михаила Ефремова!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Мосгорсуде напомнили о независимости правосудия и отметили, что принимают решения самостоятельно.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
сообщил, что Генпрокуратура взяла уголовное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова на контроль.
"Во избежание некорректных толкований данных сообщений Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и в том числе находится вне сферы контроля органов прокуратуры", — говорится в заявлении.
Кроме того, в Мосгорсуде исключили постороннее влияние на судей. Прокурор является участником состязательного процесса и действует в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса, напомнили в пресс-службе.
По версии следствия, в начале июня Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице. Экспертиза установила, что актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после аварии артист записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Адвокат Эльман Пашаев позже заявил, что собрал достаточно доказательств в пользу подзащитного и что сам Ефремов виновником ДТП себя не считает.