https://ria.ru/20200723/1574811012.html
В Татарстане рыбаки выловили пакет с телом
В Татарстане рыбаки нашли в воде пакет с телом мужчины, сообщило издание "Мой Альметьевск". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:23
2020-07-23T19:15
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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https://ria.ru/20200716/1574441052.html
1
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155737/08/1557370858_0:158:3082:1892_1400x0_80_0_0_a4707080824c589db345df1c97f8ae2a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), происшествия