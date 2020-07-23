В Татарстане рыбаки выловили пакет с телом

Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Татарстане рыбаки нашли в воде пакет с телом мужчины, сообщило издание "Мой Альметьевск"

Отмечается, что это произошло 20 июля. Мужчины заметили подплывающий к берегу пакет, который приняли за обычную мусорную тару.

Затем они увидели, что в пакете находятся останки человека, и вызвали полицию.

"Неделю, может, пробыл в воде. Не успел разложиться", — рассказал один из рыбаков.