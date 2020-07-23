СК завел дело против самарского полицейского из-за наркотиков

САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции в Самаре за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, 6 июля подозреваемый в поселке Управленческий в Самаре забрал и перевез на автомобиле мефедрон массой не менее 2,55 грамма. Впоследствии наркотик у него изъяли сотрудники полиции.
"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отделения организации комплексного использования сил и средств отдела охраны обеспечения порядка управления МВД России по городу Самаре, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУМВД по Самарской области.