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СК завел дело против самарского полицейского из-за наркотиков
Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции в Самаре за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщает в четверг пресс-служба... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:19
самара
самарская область
происшествия
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353
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самара, самарская область, происшествия

СК завел дело против самарского полицейского из-за наркотиков

17:19 23.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
САМАРА, 23 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции в Самаре за незаконное приобретение и хранение наркотиков, сообщает в четверг пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, 6 июля подозреваемый в поселке Управленческий в Самаре забрал и перевез на автомобиле мефедрон массой не менее 2,55 грамма. Впоследствии наркотик у него изъяли сотрудники полиции.
"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отделения организации комплексного использования сил и средств отдела охраны обеспечения порядка управления МВД России по городу Самаре, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУМВД по Самарской области.
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