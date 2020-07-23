https://ria.ru/20200723/1574810431.html
В МИД раскритиковали деятельность "Белых касок"
Организации "Белые каски" за фасадом гуманитарного бренда скрывает мародерство, грабежи и прямое пособничество терроризму, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:18
2020-07-23T17:18
война в сирии
белые каски
война в сирии
мария захарова
сирия
дамаск (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
https://ria.ru/20191120/1561174782.html
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_237:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_41bf041c310de52a67e640832c278d9c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_920:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_3ee128ae6cb40185f742897f3212ecfd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белые каски, война в сирии, мария захарова, сирия, дамаск (город), в мире
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Организации "Белые каски
" за фасадом гуманитарного бренда скрывает мародерство, грабежи и прямое пособничество терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Западные спонсоры до сих пор не отказались от поддержки "Белых касок" и аффилированных с этой организацией структур. Со своей стороны мы не раз отмечали, что за демонстративным фасадом гуманитарного бренда скрывается настоящее мародерство, рэкет, грабежи, целенаправленная дезинформация, инсценировки химатак, авиа-, артиллерийских ударов и просто прямое пособничество терроризму", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии
и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск
в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.