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Война в Сирии
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В МИД раскритиковали деятельность "Белых касок"
Организации "Белые каски" за фасадом гуманитарного бренда скрывает мародерство, грабежи и прямое пособничество терроризму, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:18
война в сирии
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353
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белые каски, война в сирии, мария захарова, сирия, дамаск (город), в мире

В МИД раскритиковали деятельность "Белых касок"

17:18 23.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Организации "Белые каски" за фасадом гуманитарного бренда скрывает мародерство, грабежи и прямое пособничество терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западные спонсоры до сих пор не отказались от поддержки "Белых касок" и аффилированных с этой организацией структур. Со своей стороны мы не раз отмечали, что за демонстративным фасадом гуманитарного бренда скрывается настоящее мародерство, рэкет, грабежи, целенаправленная дезинформация, инсценировки химатак, авиа-, артиллерийских ударов и просто прямое пособничество терроризму", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Война в СирииБелые каскиВойна в СирииМария ЗахароваСирияДамаск (город)В мире
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