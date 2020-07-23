В МИД раскритиковали деятельность "Белых касок"

"Западные спонсоры до сих пор не отказались от поддержки "Белых касок" и аффилированных с этой организацией структур. Со своей стороны мы не раз отмечали, что за демонстративным фасадом гуманитарного бренда скрывается настоящее мародерство, рэкет, грабежи, целенаправленная дезинформация, инсценировки химатак, авиа-, артиллерийских ударов и просто прямое пособничество терроризму", - заявила Захарова на брифинге в четверг.